Genova | Di Maio all’Ilva di Cornigliano | «Nessuno perderà il posto di lavoro»

Ilva di Genova - Di Maio : "Nessuno perderà il posto di lavoro" : Si è svolto oggi pomeriggio presso lo stabilimento dell' Ilva di Cornigliano il tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e i firmatari dell'accordo di programma siglato nel 2005 per garantire la continuità occupazionale per tutti i 1.474 dipendenti dello stabilimento di Genova .Al tavolo hanno partecipato lo stesso ministro Di Maio , le segreterie regionali e nazionali dei sindacati metalmeccanici, il viceministro ai ...

Ilva Genova - Di Maio : “Nessun licenziamento e sì all’art.18 per gli assunti. Ponte Morandi? Domani decreto al Quirinale” : “L’accordo prevede che nessuno all’Ilva di Genova perda il posto di lavoro e chi viene assunto godrà dei diritti dell’articolo 18”. Così il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio, all’Ilva di Genova Cornigliano a margine del tavolo di aggiornamento sull’accordo di programma per garantire continuità occupazionale e di reddito per i 400 lavoratori la cui cassa integrazione e i lavori di pubblica utilità sono in scadenza a fine mese. Al ...