Galaxy Note 9 | per Consumer Reports è lo smartphone più apprezzato

TIM sconta il prezzo Samsung Galaxy Note 9 : quasi fino a 400 euro in meno : Siete clienti TIM da più di un anno ed interessati al nuovo Samsung Galaxy Note 9? Il gestore blu ha deciso di premiare la fedeltà dei suoi clienti (di questi tempi più unica che rara), proponendo uno sconto sul prezzo di listino originale (quello applicato dal produttore asiatico) dell'ultimo phablet del colosso sudcoreano, che vi permetterà di risparmiare fino a 380.99 euro sul modello da 512GB e 230.00 euro su quello da 128GB. Nel caso in ...

Ecco i bug più comuni del Samsung Galaxy Note 9 : Il Samsung Galaxy Note 9 è sul mercato da diverse settimane e, così come avviene per ogni nuovo device, in Rete si moltiplicano le segnalazioni di bug L'articolo Ecco i bug più comuni del Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Features AI del Note 9 su Samsung Galaxy S9 : fotocamera al top con Android Pie : Che i nuovi Samsung Galaxy S9 (chiaramente ci rivolgiamo anche al modello Plus, che viaggi di pari passo con suo fratello più piccolo) siano un buon investimento era chiaro: gli sviluppatori non possono che prenderli in considerazione per quel che riguarda l'implementazione di nuove funzionalità, magari ereditate direttamente dall'ultimo Note 9, per farvi un esempio. La prima versione beta dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie di questi ...

Galaxy Note 9 In Offerta A 799 Euro Per Clienti TIM : Sei cliente TIM da almeno 1 anno? Ecco come puoi avere Galaxy Note 9 di Samsung a soli 799 Euro al posto di 1029 Euro. Comprare Galaxy Note 9 a rate con TIM Galaxy Note 9 a rate tasso zero senza interessi con TIM Galaxy Note 9 con TIM: sconto fino a 380 Euro con acquisto a […]

Galaxy Note 9 : Samsung rilascia l’aggiornamento per il tasto Bixby : Samsung ha finalmente rilasciato l’aggiornamento ufficiale che permette ai possessori di Galaxy Note 9 controllare meglio il tasto fisico dedicato a Bixby.A forte richiesta da parte della comunità, finalmente l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare un aggiornamento per l’applicazione Bixby che permette di cambiare il comportamento del tasto fisico che attiva l’assistente vocale.Galaxy Note 9: Samsung aggiorna il ...

Samsung Galaxy S9 avrà la funzione flaw detection di Galaxy Note 9 con Android 9 Pie : Il team di XDA ha anche trovato prove dello sviluppo di Samsung Galaxy S10 e di un aggiornamento dell'APK per Samsung, inoltre ha scoperto la presenza dell flaw detection, una delle nuove funzionalità della fotocamera di Samsung Galaxy Note 9 che ora è presente anche per Samsung Galaxy S9 nella versione Android Pie. L'articolo Samsung Galaxy S9 avrà la funzione flaw detection di Galaxy Note 9 con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy Note 9 - lo smartphone che si trasforma in taccuino per sfidare iPhone Xs Max : Galaxy Note 9 parte da un prezzo di 1.029 euro. È l’attuale smartphone di punta di Samsung, come sempre basato su sistema operativo Android. Ha un schermo molto grande, da 6.4 pollici, e questo lo mette in diretta competizione con una delle ultime creature di casa Apple, iPhone Xs Max (6.5 pollici, 1.2.89 euro per la versione base da 64 GB di memoria). Questi due pesi massimi offrono il meglio della tecnologia attualmente disponibile in ...

Addio agli avvii involontari di Bixby 2.0 su Samsung Galaxy Note 9 : alert anche per S9 e S8 : In questi mesi parlando di Bixby 2.0 ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulla questione inerente la lingua italiana, con alcuni indizi che lasciano ben sperare il pubblico ansioso si fare questo step, ma gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 9 nel corso delle ultimissime ore hanno ricevuto un aggiornamento per l'assistente vocale legato prevalentemente ad una funzione specifica. In attesa di saperne di più anche sul versante ...

Bixby si aggiorna su Galaxy Note 9 : basta avvii accidentali : Bixby sta ricevendo un piccolo aggiornamento su Samsung Galaxy Note 9 che pone rimedio al problema degli avvii accidentali. L'articolo Bixby si aggiorna su Galaxy Note 9: basta avvii accidentali proviene da TuttoAndroid.

Se acquisti un Galaxy Note 9 Samsung ti regala una MicroSD : A partire dal 10 settembre, Samsung ha avviato una promozione riguardante il suo ultimo top di gamma, il Galaxy Note 9. Per chi lo ha già acquistato, o intende farlo, Samsung invierà in omaggio una MicroSD della capacità pari a quella della memoria interna del dispositivo acquistato. A confermarlo anche il sito Androiday.com, il quale sottolinea anche le intenzioni di Samsung di “puntare a 360 gradi su questo nuovo device”. Quest’anno, il ...

Samsung - un Galaxy Note 9 va a fuoco. C’è da preoccuparsi? : Potrebbe essere un falso allarme oppure l’inizio di un nuovo incubo per Samsung; fatto sta che negli scorsi giorni una agente immobiliare di Long Island ha sporto denuncia nei confronti del gigante coreano per via di un incidente che sarebbe stato causato dal suo Galaxy Note 9, acquistato pochi giorni prima. Per la precisione lo smartphone, nella sera del 3 settembre, avrebbe iniziato spontaneamente a surriscaldarsi e a emettere fumo, ...

Galaxy Note Edge aggiornamento a sorpresa di metà settembre 2018 : A sorpresa Samsung rilascia un aggiornamento firmware per il Galaxy Note Edge a metà settembre 2018: ecco i dettagli sulle novità.Segnaliamo ai possessori italiani di un Samsung Galaxy Note Edge (SM-N915FY) (dispositivo del 2014) che veramente a sorpresa oggi l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note Edge aggiornamento a sorpresa di metà settembre 2018: i dettagliSi tratta del firmware ...

Galaxy Note 8 si aggiorna a metà settembre : Super Slow Motion e Ar Emoji : Samsung ha iniziato in Italia il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware a metà settembre 2018 per il Galaxy Note 8: ecco le novità al riguardo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) No Brand, quindi non acquistato direttamente da operatore telefonico, che da qualche ora è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note 8 si aggiorna a metà settembre: arrivano i video in Super Slow Motion e le ...