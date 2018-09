Francia | maxi taglio delle tasse nella Legge di bilancio 2019

La Francia dà il via a un maxi-taglio delle tasse : “Deficit-Pil al 2 - 8%”. Di Maio : “Noi siamo uno Stato sovrano come loro” : Il governo della Francia prevede per l’anno prossimo un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro, nel tentativo di dare impulso all’economia e creare più posti di lavoro. Per finanziare la misura, il deficit pubblico del Paese dovrebbe aumentare dal 2,6 per cento del Pil di quest’anno al 2,8 per cento l’anno prossimo, comunque sotto al 3 per cento. Le misure per il 2019 sono basate su una previsione di crescita stimata all’1,7 per ...

