Francia | Macron lancia un maxi taglio fiscale da 25 miliardi E Di Maio | «Facciamolo

Di Maio imita Macron : “Francia ha deficit al 2 - 8% - facciamo come loro” : Il governo francese ha varato un taglio delle tasse con un aumento del rapporto tra deficit e Pil. Il vicepremier...

Francia : Macron sempre in caduta libera : ANSA, - PARIGI, 23 SET - Emmanuel Macron continua la sua caduta libera nei sondaggi d'opinione e raggiunge un nuovo record negativo di popolarità dall'inizio del mandato, 16 mesi fa. Secondo uno ...

“Perizia psichiatrica per Marine Le Pen” : follia in Francia/ Video Isis su Twitter : ‘boomerang’ per Macron? : Marine Le Pen, magistratura chiede perizia psichiatrica. Ultime notizie, tweet contro Isis: leader Rassemblement National, "Allucinante, non ci andrò"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:55:00 GMT)

Perché Macron vorrebbe creare un "Islam di Francia" : Il tentativo del presidente francese, già fallito con i predecessori, è quello di "imbrigliare" il mondo islamico in regole statali per contrastare il fondamentalismo e il terrorismo

GAFFE MACRON : “SEI DISOCCUPATO? ATTRAVERSO LA STRADA E TI TROVO LAVORO”/ Francia - polemiche : ma i numeri... : GAFFE MACRON: “SEI DISOCCUPATO? Ti TROVO io LAVORO”. Francia, sinistra all'attacco: “Presidente dei ricchi”. Le ultime notizie: nuova ondata di sdegno per un colloquio con un giovane(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:00:00 GMT)

Francia - sondaggi : Macron tallonato dalla Le Pen/ Elezioni europee - rivincita per la leader sovranista? : Francia, sondaggi: Macron tallonato dalla Le Pen. Ultime notizie Eliseo, Elezioni europee 2018: rivincita per la leader sovranista sul presidente di LaRem?(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:40:00 GMT)

Europee - in Francia sarà di nuovo duello Le Pen - Macron : Le elezioni Europee del 2019 si avvicinano. E a nove mesi dal voto, in Francia si prospetta, ancora una volta, il duello fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. A maggio, dunque, potrebbe essere la rivincita del ballottaggio delle ultime presidenziali francesi, quando l'attuale capo dell'Eliseo sconfisse la candidata dell'allora Front National.Secondo i dati di Odoxa-Dentsu Consulting per Le Figaro e France Info, la sfida potrebbe essere accesa e ...

Europee 2019. Sorpresa Francia : Le Pen agguanta Macron : Clamoroso in Francia in vista delle elezioni Europee 2019. La Rèpublique en Marche, il partito di maggioranza del presidente francese