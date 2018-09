Francesco Totti a Che tempo che fa | “Mentre preparavo il mio discorso di saluto ai tifosi

“Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. : Che tempo che fa torna su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. sembra essere il ...

Francesco Totti show a Che Tempo Che Fa da Fazio : «Io imperatore di Roma? Così me metti l'ansia...» : «Io un imperatore? Così me metti l'ansia». Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a Che Tempo Che Fa in onda stasera su Rai Uno. Ospite di Fabio Fazio, l'ex...

Che tempo che fa 2018/ Anticipazioni e ospiti : Francesco Totti e la sorpresa con Antonello Venditti : Che tempo che fa, Anticipazioni e ospiti 23 settembre: Fabio Fazio torna su Raiuno e comincia la nuova stagione con Francesco Totti e la senatrice a vita Liliana Segre.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:56:00 GMT)

Francesco TOTTI/ Le anticipazioni del libro e le parole all'addio al calcio (Che tempo che fa) : FRANCESCO TOTTI, ex capitano della Roma e ora dirigente della squadra, sarà uno degli ospiti di Fabio Fazio nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa, stasera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:24:00 GMT)

Che Tempo che Fa 2018-19 - prima puntata : Francesco Totti : [live_placement] Che Tempo che Fa 2018-19, anticipazioni prima puntata Che Tempo che Fa riparte questa sera, 23 settembre 2018, nel prime time domenicale di Rai 1. Stessa collocazione dello scorso anno, stesso studio e stesso cast, con Luciana Littizzetto che mantiene il suo blocco di 20 minuti e Filippa Lagerback ormai in Bossari che introduce gli ospiti. New entry nel cast fisso il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio ...

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti : Fabio Fazio parte con Francesco Totti : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 23 settembre: Fabio Fazio torna su Raiuno e comincia la nuova stagione con Francesco Totti e la senatrice a vita Liliana Segre.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:13:00 GMT)

Che Tempo che Fa 2018 - 19 - prima puntata : ospiti Liliana Segre e Francesco Totti : Che Tempo che Fa riparte questa sera, 23 settembre 2018, nel prime time domenicale di Rai 1. Stessa collocazione dello scorso anno, stesso studio e stesso cast, con Luciana Littizzetto che mantiene il suo blocco di 20 minuti e Filippa Lagerback ormai in Bossari che introduce gli ospiti. New entry nel cast fisso il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.prosegui la letturaChe Tempo che Fa 2018 - ...

Francesco Totti/ Video - l'ex capitano della Roma compie 42 anni e pubblica un libro (Che tempo che fa) : Francesco Totti, ex capitano della Roma e ora dirigente della squadra, sarà uno degli ospiti di Fabio Fazio nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa, stasera su Rai 1.(pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:18:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. : Che tempo che fa torna su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. sembra essere il ...

Francesco Totti a cuore aperto : il "Pupone" si racconta : L'ex capitano della Roma ripercorre la sua carriera da giocatore e simbolo: dalla maxi-offerta del Milan quando era ancora...

Ilary Blasi e Totti : «Francesco in pensione? Lavora più di prima. Ma non siamo come Fedez e Chiara Ferragni» : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti Lavorativi non hanno incrinato il loro amore che continua a far sognare...

polemica su Francesco Totti per la pubblicità Dash : "Sembra lo spot del Pd" : Francesco Totti fa il testimonial per uno spot della Dash e finisce nel mirino di centinaia di utenti su Facebook e Twitter. Il motivo? Lo spot della marca di detersivi sponsorizza un nuovo prodotto ...

È polemica su Francesco Totti per la pubblicità Dash : "Sembra lo spot del Pd" : Francesco Totti fa il testimonial per uno spot della Dash e finisce nel mirino di centinaia di utenti su Facebook e Twitter.Il motivo? Lo spot della marca di detersivi sponsorizza un nuovo prodotto per le lavatrici di nome "Pod" e di cui il Pupone tesse le lodi, dicendo che ha messo in panchina il classico sapone liquido dopo aver fatto la scoperta, appunto, delle capsule "Pod". Lo slogan? "Io Pod. E tu?":Dove sta il "problema"? Proprio nel nome ...

Ilary Blasi sui Ferragnez : "Chiara e Fedez sono social - io e Francesco (Totti) reali" : In attesa di tornare alla conduzione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi, intervistata dal settimanale Chi, parla del matrimonio più atteso dell'anno: quello dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez avevano invitato lei e Francesco Totti alle nozze a Noto, ma la coppia ha declinato l'invito non presentandosi in terra sicula. Le Iene: Ilary Blasi e Teo Mammucari abbandonano? prosegui la ...