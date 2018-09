' Forza Italia riparte da Piacenza' | il primo ottobre l' incontro dei vertici azzurri

Rai - De Petris (LeU) : “Foa? Nome contrattato con maggiore competitor azienda - cioè Forza Italia. Non è di garanzia” : “Marcello Foa? Che non possa essere un presidente di garanzia della Rai lo dice la sua storia, anche recente. Ognuno ha le sue idee politiche, è legittimo. Ma lui ha assunto posizioni quasi da militante”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta (Radio Cusano Campus) dalla senatrice di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, componente della Commissione di Vigilanza Rai. E spiega: “La legge su questo punto è ...

Giorga Meloni - la rivoluzione sovranista nel centrodestra : svuota Forza Italia - chi va con lei : Dall' Isola Tiberina arriva il segnale che molti attendevano. Tutti coloro che, delusi in Forza Italia o rinchiusi nel recinto di centrodestra in cerca d' autore, aspettavano l' iniziativa di qualcuno ...

La BRI avverte l'Italia : torna a rafForzarsi il legame tra banche e debito : L'aumento dello spread BTP-BUND e la crisi in Turchia ha colpito le banche mondiali, pesando maggiormente su quelle europee, in particolare su quelle italiane, francesi e spagnole. Lo afferma la BRI , ...

Il "credo laico" di Forza Italia : mobilitazione come nel 1994 : N oi, donne e uomini liberi d'Italia, ribadiamo la nostra fede nei principi liberali espressi nel "credo laico" di Forza Italia e lanciamo un grido d'allarme per il pericolo che tali principi corrono nel nostro Paese e in Europa.1 La libertà è la condizione naturale di ogni essere umano. La garanzia della libertà e della dignità di ogni essere umano è la prima e più importante funzione dello Stato.2 Negli Stati moderni il principio di libertà ha ...

BRI : 'Torna a rafForzarsi il legame tra banche e debito Italia' : Secondo l'Istituto con sede a Basilea l'aumento dello spread Btp-Bund e la crisi in Turchia ha colpito tutte le banche nel mondo ma con un effetto maggiore per quelle europee e fra queste, le ...

Berlusconi gela Salvini : correrà alle Europee. Forza Italia al 20% al Sud : Da Fiuggi arriva l’annuncio ufficiale. “Sarò anche io in campo alle prossime elezioni per salvare il paese che amo”. “Io

"Torna a rafForzarsi il legame banche-debito Italia". L'allarme della Bri : In Italia "il legame tra il settore sovrano e quello bancario, così evidente durante la crisi del debito dell'area dell'euro, si è da allora rafforzato". Lo afferma Claudio Borio, Capo del Dipartimento monetario ed economico della Bri commentando la rassegna trimestrale dell'istituto con sede a Basilea rilevando come nelle turbolenze dei mercati sulle azioni delle banche "l'Italia è stata il paese più colpito: le ...

Berlusconi ci riprova : una nuova "discesa in campo" per salvare Forza Italia : Il colpo di scena al termine della kermesse di Fiuggi. Il leader degli azzurri non ha risparmiato stoccate a Salvini e...

Salvini dichiara : “Al governo avrei voluto la Meloni e non Forza Italia” : Matteo Salvini: “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” Il leader della Lega si è espresso anche sull’esecutivo e su una delle misure principali che l’alleato M5s vuole varare con la manovra: il reddito di cittadinanza. “Noi abbiamo chiesto che fosse limitato nel tempo e fosse davvero una misura per reinserire chi è stato espulso dal lavoro e deve dire sì a proposte di lavoro che gli saranno ...

Berlusconi : "Per partecipare al congresso di Forza Italia basta un like sul manifesto" : Silvio Berlusconi, ospite di Antonio Tajani a Fiuggi, annuncia che Forza Italia farà un serie di congressi in tutto il Paese. Le modalità di partecipazione? Basterà un like. "Torneremo a essere la prima Forza politica del Paese. Faremo un percorso con congressi comunali aperti al numero maggiore di Italiani e poi congressi provinciali ha affermato il presidente di Forza Italia - per fare questo ho steso un manifesto che ...

Berlusconi : Lega al governo con programma al 95% scritto da Forza Italia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Forza Italia e il centrodestra con o senza la Lega - il discorso di Berlusconi a Fiuggi Diretta : Il leader conclude la tre giorni di dibattiti organizzata dal presidente del Parlamento europeo Tajani

Pd e Forza Italia contro Casalino : "Si deve dimettere" : Giornate difficili per Rocco Casalino. Nei giorni scorsi è finito al centro del dibattito per il suo stipendio da 6mila euro netti al mese, mentre oggi è finito nella bufera per una registrazione WhatsApp diffusa dalla stampa nazionale. Casalino, rivolgendosi ad alcuni giornalisti, ha confermato il clima di forte tensione con i dirigenti del Mef, accusati di fare ostruzionismo ai danni del Governo. Per questo motivo, secondo quanto sostenuto ...

Berlusconi : "Un manifesto per la nuova Forza Italia" : Sindaci e amministratori locali sono il tramite con questo mondo, sul territorio, e chiedono più spazio'. C'è l'idea, spiega il responsabile Enti locali di Fi, Marcello Fiori, di far votare ai ...