: Choc a #Firenze, ragazza di 21 anni picchiata e violentata in strada - Agenzia_Ansa : Choc a #Firenze, ragazza di 21 anni picchiata e violentata in strada - Corriere : Firenze, 21enne picchiata e violentata per strada - SkyTG24 : #UltimOra Firenze, 21enne picchiata e violentata #Canale50 -

Una studentessa di 21 anni di origine asiatica è statadopo la mezzanotte nei pressi del viadotto Marco Polo a. La giovane donna in città per motivi di studio è stata avvicinata da un uomo, che dopo averla colpita con pugni, l'ha trascinata per i capelli, abusandone. Al vaglio degli investigatori le immagine delle telecamere della zona, dove nello scorso giugno una giapponese di 36 anni fu aggredita all'alba mentre faceva jogging.(Di lunedì 24 settembre 2018)