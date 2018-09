Fiorentina | Pioli convinto delle potenzialità della Viola | “siamo ambiziosi | faremo male

Fiorentina - Pioli : "Cambierò qualcosa. Spalletti? In comune la pelata - ma lui..." : La Fiorentina si presenta a San Siro con più punti in classifica dell'Inter. Basterebbe questo per far capire il buon inizio di stagione viola. "Abbiamo fatto bene - esordisce Pioli - ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Padroni del campo» : FIRENZE - "Abbiamo le qualità per fare un calcio propositivo e rapido. Siamo stati bravi ad alternare, con personalità e attenzione. E giocare in casa con questo pubblico ci aiuta. L'attacco? Non ...

Fiorentina - Pioli : 'Giochiamo calcio di qualità - con questo pubblico è bello'. E su Pjaca... - : 'Abbiamo le qualità per giocare un calcio propositivo e veloce. Abbiamo fatto un match di qualità e con questo pubblico è ancora più bello' Così Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina a Sky Sport, al termine del match contro la Spal , vinta nettamente 3-0. 'I tre di oggi hanno fatto bene, ma abbiamo un potenziale offensivo importante. Tutti dobbiamo lavorare e sacrificarci', ha aggiunto ...

Fiorentina - Pioli : “va introdotto il tempo effettivo” : “Da tempo invoco l’introduzione del gioco effettivo, in questo modo la smetteremmo con le sceneggiate e le perdite di tempo in campo”. Stefano Pioli rinnova la sua proposta per cercare di migliorare il calcio. “Quello del gioco effettivo è un mio cavallo di battaglia da sempre, finora però nessuno mi ha ascoltato – ha continuato il tecnico della Fiorentina – Io sarei per giocare 60′ ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Potevamo vincere - ma sono soddisfatto» : GENOVA - " Potevamo vincere, anche se nel secondo tempo abbiamo subito il loro ritorno ". Commenta così Stefano Pioli , ai microfoni Sky Calcio Show, dopo il pareggio contro la Sampdoria . Sulla ...

Sampdoria-Fiorentina - Pioli ed Antognoni rendono omaggio alle vittima di Ponte Morandi : Sampdoria-Fiorentina andrà in scena questo pomeriggio alle ore 19, una delegazione viola si è recata sul luogo della tragedia A poche ore dal match con la Sampdoria, in programma stasera a ‘Marassi’ una delegazione della Fiorentina, composta dal club manager Giancarlo Antognoni e dall’allenatore Stefano Pioli, ha reso omaggio alle vittime del Ponte Morandi a Genova. Un mazzo di fiori a nome della Fiorentina è stato posto ...