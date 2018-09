Finisce la battaglia per il controllo di Sky | all’asta Comcast batte Fox

wired

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il colosso americano della tv via cavo, azienda che vale 84,5 miliardi di dollari di fatturato e con oltre 153mila dipendenti (dati del 2017) e maggiore operatore del settore negli Stati Uniti, si aggiudica l’asta per acquisire la maggioranza di Sky, la più grande compagnia di pay tv del Regno Unito e tra i più importanti gruppi tv d’Europa.ha vinto un’asta all’ultimo rilancio contro un altro colosso americano dei servizi tv come la 21st Century Fox, che oggi possiede già il 39% di Sky. Dovrebbe essere la parte finale della competizione cominciata già nel 2016, quando il gruppo Fox del tycoon Rupert Murdoch ha deciso di proporre l’acquisizione del 61% di Sky che ancora non deteneva. Con l’asta chiusa in questi giorni, invece, saràad aggiudicarsi la proprietà della maggioranza del gruppo britannico, mettendo sul piatto un’offerta di 17,28 sterline per azione, ...