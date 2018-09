Fifa contro le spese folli sul mercato | l' algoritmo per stabilire il prezzo giusto

In anticipo un video confronto tra Fifa 19 contro PES 2019 su grafica e gameplay : Meglio FIFA 19 o PES 2019? Il primo uscirà il prossimo 28 settembre, mentre PES è ormai già disponibile dal 30 agosto. Stiamo giocando quest'ultimo e a breve arriverà una recensione completa. Nel frattempo si consuma come ogni anno la sfida delle sfide: anche se è impossibile decretare ancora il vincitore, vi segnaliamo che è già uscita una video comparativa che mette a confronto appunto PES 2019 e FIFA 19 dal punto di vista grafico e di ...

Griezmann furioso contro Fifa e Pallone d’Oro : “incredibile nessun francese in lizza” : Antoine Griezmann non le manda a dire, rivendicando la sua presenza nella top 3 dei migliori calciatori della stagione secondo la Fifa Antoine Griezmann alza la voce e protesta contro la decisione della Fifa di non premiare alcun calciatore della Francia dopo la vittoria del Mondiale russo. Modric, Cristiano Ronaldo e Salah sono stati i finalisti per il premio di miglior calciatore del 2018 e gli stessi nomi potrebbero giocarsi il Pallone ...

Fifa 19 : nuovi modi di stoppare e controllare il pallone grazie all’Active Touch System! : Nuovo video tutorial dedicato a Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come l’Active Touch System presente nel nuovo titolo di Electronic Arts offra nuove possibilità per stoppare e controllare il pallone, mai viste nei capitoli precedenti Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. […] L'articolo Fifa 19: nuovi modi di stoppare e controllare il pallone grazie ...

Fifa Streets in Fifa 19 : un leak potrebbe confermare la presenza di una modalità 5 contro 5 : Dalle primissime informazioni che stanno circolando in questi mesi che ci separano dall'uscita di FIFA 19, sembra che lo sportivo di EA Sports potrà contare su un manipolo di nuove modalità di gioco completamente diverse da quelle che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni.Gli sviluppatori hanno già confermato la presenza dell'inedità modalità Sopravvivenza, e stando ad alcune immagini trapelate in rete sembra che FIFA 19 potrà segnare ...

Gelson Martins : lo Sporting pronto a ritirare la denuncia alla Fifa contro l’Atletico : Se l’Atletico Madrid alzasse a 40 milioni l’indennizzo allo Sporting Lisbona per Gelson Martins, il club portoghese sarebbe pronto a ritirare la denuncia alla Fifa. Lo scrive A Bola, dopo la rescissione unilaterale da parte del giocatore, ancora sotto contratto con lo Sporting e vincolato da una clausola di 60 milioni, per ‘giusta causa’. L’Atletico si era comunque offerto di risarcire il club biancoverde, ma ...