FIFA Awards 2018 – Modric sbaraglia la concorrenza | al croato il Best Player FIFA Award

FIFA Best Awards - Kahn : “E’ l’anno di Modric” : Oliver Kahn vota Luka Modric. Per l’ex portiere tedesco, intervistato da Fifa.com, è il centrocampista croato a meritare più di Cristiano Ronaldo e Salah il Best Awards che sarà consegnato dalla Fifa fra una settimana: “Ronaldo è stato ancora una volta sensazionale in Champions, Messi non ha vinto trofei importanti nell’ultima stagione e nel Mondiale non ha lasciato traccia. La Croazia è stata la sorpresa in Russia e ...

The Best FIFA Football Awards 2018 – Pubblicati i nomi dei finalisti : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dei FIFA Football Awards 2018 La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 dei FIFA Football Awards, i premi più importanti del mondo del calcio. Come miglior giocatore ci sono in corsa Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. I vincitori saranno premiati alla Royal Festival Hall di Londra il 24 settembre. Il portoghese della Juventus in corsa anche per il miglior ...