Fiat Torino - Fca rinnova la sponsorship

Basket – Serie A : presentata oggi la nuova Fiat Torino [GALLERY] : presentata oggi la nuova Fiat Torino Basket del coach Larry Brown Alla vigilia del primo impegno stagionale, la supercoppa nel fine settimana al Paleonessa di Brescia, è stata presentata al Mirafiori Motor Villagge la nuova Fiat Torino di Basket. Ad aprire la serata Luca Napolitano (Head of Emea Fiat and Abarth Brand) sottolineando che “per il 3° anno consecutivo Fiat vuole scendere in campo anche per rafforzare la partnership con la ...

Sergio Marchionne - l’ultimo saluto della Fiat a Torino con manager e operai : La cerimonia pubblica in ricordo dell'ex amministratore delegato di Fca scomparso nel luglio scorso è in programma venerdì mattina al duomo di Torino alla presenza di tutti i vertici del gruppo ma anche delle rappresentanze degli operai. Non mancheranno anche le rappresentanze sindacali e delle istituzioni locali.Continua a leggere

Petrachi - ds Torino : 'Non abbiamo sofFiato Zaza alla Samp. Iago? Se arriva una squadra tedesca con tanti soldi...' : Nel pre gara di Torino-Roma , in diretta su Sky Sport, è intervenuto il ds dei granata Gianluca Petrachi . Ecco le sue parole: Su Zaza: 'Zaza non l'abbiamo soffiato alla Sampdoria, ci abbiamo parlato per un mese. Quando abbiamo deciso di dover fare ...

Basket : Fiat Torino ingaggia Stojanovic : ANSA, - Torino, 2 AGO - Vojislav Stojanovic è un giocatore della Fiat Torino. Il talentuoso 21enne esterno serbo, nell'ultima stagione con la maglia della Betaland Capo D'Orlando, ha firmato un ...

Fiat Torino basket sostiene la lotta contro il cancro" : ... continuerà quindi a dare spettacolo sui campi da gioco italiani ed europei, per divertire, stupire e aiutare sempre nel massimo rispetto dello sport e nella giusta esaltazione della solidarietà, ...

Mercato Serie A - la Fiat Torino firma anche Jaylen Morris : ROMA - La Fiat Torino, dopo aver annunciato nei giorni scorsi la firma di Tony Carr , chiude il proprio pacchetto stranieri con un colpo ad effetto e annuncia la firma di Jaylen Morris, ala piccola ...

Basket - la Fiat Torino regala un nuovo innesto a coach Brown : ecco Morris : Fiat Torino che completa il roster con l’innesto di Jaylen Morris, 23enne ala piccola in arrivo dalla Nba La Fiat Torino ha annunciato l’ingaggio dello statunitense Jaylen Morris, 23enne ala piccola in arrivo dalla Nba. Originario di Amherst nello stato di New York, Morris è descritto dalla società torinese come “un 3 molto atletico, capace di attaccare il ferro in penetrazione e molto reattivo nella metà campo ...

Basket - Fiat Torino ingaggia Morris : ANSA, - Torino, 22 LUG - L'ultimo giocatore americano ad entrare nel roster della Fiat Torino per la stagione 2018/2019 è l'ala piccola Jaylen Morris, 23 anni, con un contratto annuale con Nba escape. ...

Basket - la Fiat Torino trasloca : giocherà al PalaVela per i prossimi cinque anni : La squadra guidata da Larry Brown giocherà dunque per i prossimi cinque anni nel secondo impianto cittadino per capienza. La struttura, costruita per le Olimpiadi di Torino 2006, storicamente teatro ...

Basket - nuovo innesto per la Fiat Torino di coach Brown : arriva Cotton : La Fiat Torino continua a rafforzare il roster a disposizione di coach Brown per la prossima stagione, in arrivo il 4° americano La Fiat Torino ha annunciato l’ingaggio del quarto americano pronto a entrare nel roster della squadra per la stagione 2018/19, si tratta di Tekele Cotton. Nato a Mableton, negli Usa, il 27 maggio del 1993, è alto 189 cm, Cotton è una guardia versatile dal punto di vista offensivo e difensivo. Dopo aver ...