Ferito durante traversata in solitaria | corsa contro il tempo per salvare il velista Tomy

Siligo - bimbo Ferito da bomba carta durante partita di calcio/ Ultime notizie - è gravissimo in rianimazione : Siligo , bimbo ferito da bomba carta : è gravissimo . Ultime notizie Sassari, esplosione durante una partita di calcio : il piccolo di 10 anni è ricoverato in rianimazione (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:58:00 GMT)

Paura a Roccaraso - auto fuori controllo piomba in piazza durante la festa : un Ferito : Un uomo ha riportato ferite agli arti ed è stato trasportato in ospedale. A scongiurare conseguenze peggiori solo la presenza di fioriere spartitraffico che hanno ostacolato la corsa fuori controllo di un fuori strada alla cui guida c'era un settantenne.Continua a leggere

Roccaraso - auto impazzita piomba sulla folla durante la festa : un Ferito grave : di Sonia Paglia auto impazzita finisce su pedoni e vetture, a Roccaraso , mentre è in corso la celebrazione della festa di San Rocco. Un ferito e momenti di panico tra le persone sedute nei tavolini di ...

Accoltella il compagno della ex e rapisce i figli : incidente durante la fuga - Ferito un bimbo : L’autore dell’aggressione e della rocambolesca fuga è un giovane della comunità sinti ora messo in stato di fermo su disposizioni della Procura di Ascoli: l’uomo è stato rintracciato in ospedale a San Benedetto del Tronto dove si trovava dopo aver avuto un incidente con i figli minori che aveva sottratto alla madre.Continua a leggere