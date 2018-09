Ferazzoli Albalonga | «Ad Avellino il risultato più giusto sarebbe stato il pari»

romadailynews

(Di lunedì 24 settembre 2018) Roma – Il gol di Pippi a illudere nel corso del primo tempo, poi la rimonta dei lupi biancoverdi. L’ha accarezzato l’impresa al “Partenio” di, ma alla fine è stata costretta a cedere per 2-1 al termine di una gara combattuta. «Abbiamo giocato un buon primo tempo – commenta mister Fabrizio– Siamo andati in vantaggio con la rete di Pippi e poi abbiamo avuto un’occasione importante con Massella che avrebbe potuto indirizzare chiaramente la partita dalla nostra parte. Poi a inizio ripresa l’ci ha punito con due soluzioni da calcio piazzato nel giro di una manciata di minuti, ma l’non si è arresa e ha colpito anche una traversa con Paolacci. Credo che per quello che si è visto in campo, il pareggioilpiù: per questo ci rimane un po’ di amarezza, ma di fronte c’era sicuramente una squadra importante di cui ...