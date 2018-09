Fair play finanziario | la Uefa riapre il caso Psg | subirà ulteriore esame

Francesco Totti "rimprovera" il figlio dopo il gesto di Fair play : "Io avrei segnato - poi…" : 'Io gli ho detto 'non sei mio figlio'. Io avrei segnato e poi sarei andato dal portiere…' . Francesco Totti scherza così, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno, sul gesto di fair ...

Francesco Totti "rimprovera" il figlio dopo il gesto di Fair play : "Io avrei segnato - poi euro " : 'Io gli ho detto 'non sei mio figlio'. Io avrei segnato e poi sarei andato dal portiere…' . Francesco Totti scherza così, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno, sul gesto di fair ...

Totti sul Fairplay del figlio : 'Io avrei segnato - poi sarei andato dal portiere' : Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 1, Francesco Totti ha commentato con ironia il gesto di Fairplay del figlio Cristian che di fronte al portiere in difficoltà si è fermato rinunciando al ...

Francesco Totti - ironia sul Fairplay di Cristian : «Non sei figlio mio - io avrei segnato» : Francesco Totti ha commentato con ironia il gesto di fairplay del figlio Cristian che, durante un torneo giovanile, di fronte al portiere in difficoltà si è fermato rinunciando al goal. Totti jr ...

Totti da Fazio scherza sul Fair play del figlio : "Io avrei segnato" : L'ex capitano giallorosso irresistibile a 'Che tempo che fa'. Giovedì, il suo compleanno, presenterà la sua autobiografia in un evento al Colosseo

Francesco Totti sul Fairplay di Cristian : «Non sei figlio mio - io avrei segnato» : Francesco Totti ha commentato con ironia il gesto di fairplay del figlio Cristian che, durante un torneo giovanile, di fronte al portiere in difficoltà si è fermato rinunciando al goal. Totti jr ...

Che tempo che fa - Francesco Totti sul Fairplay del figlio Cristian : “Io avrei segnato - poi sarei andato dal portiere” : Ospite domenica sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 1, Francesco Totti ha commentato con ironia il gesto di fairplay del figlio Cristian che di fronte al portiere in difficoltà si è fermato rinunciando al goal: “ Gli ho detto: non sei mio figlio, io avrei segnato e poi sarei andato dal portiere. Scherzo dai, ha fatto bene” L'articolo Che tempo che fa, Francesco Totti sul fairplay del figlio Cristian: “Io avrei segnato, poi sarei ...

Cristiano Ronaldo e le fandonie sul Fair play finanziario : la Juventus rischia nulla! : Cristiano Ronaldo alla Juventus ha creato un po’ di “scompiglio” economico all’interno del club, nulla però di preoccupante in chiave Fair play finanziario L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ha dato una notevole scossa al campionato italiano. Il calciatore più forte al mondo gioca adesso in Serie A ed attira l’attenzione dei media e forse anche di altri big pronti ad accasarsi nei nostri club. ...

Caos Juventus - dubbi sull’acquisto di Cristiano Ronaldo : violate le regole del Fair play finanziario - il club bianconero rischia grosso : La Juventus si prepara a scendere in campo per la giornata di Champions League, il club bianconero impegnato nella gara contro il Valencia, l’intenzione è quella di iniziare la competizione con un risultato positivo. Nel frattempo emergono dubbi sul club bianconero che potrebbero portare conseguenze per il futuro. I bianconeri sono stati protagonisti dell’ultima finestra di mercato, spesi ben 244.5 milioni di euro e nel mirino ...

Il Fairplay di Totti jr : calcia fuori il pallone con il portiere a terra : Cristian Totti cresce e promette davvero bene: il figlio d'arte di Francesco, infatti, si è reso protagonista di un grande gesto di faiplay durante un torneo disputato a Madrid. Totti jr, che compirà 13 anni nel mese di novembre, ha preferito calciare fuori un pallone nonostante avesse la porta sguarnita per poter segnare. Il ragazzino ha compiuto questa bell'azione in quanto il portiere avversario era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco ...

Totti junior campione di Fair play e d'inglese : rinuncia al gol per aiutare l'avversario : Cristian Totti campione di fair-play sul campo, ma soprattutto di lingua inglese. Il figlio dell'ex capitano romanista ha partecipato con le giovanili della Roma alla Madrid Football Cup, il torneo ...

CRISTIAN TOTTI CAMPIONCINO DI Fair PLAY/ Video : rinuncia a un gol per un fallo sul portiere : CRISTIAN TOTTI CAMPIONCINO di FAIR PLAY: il figlio dell'ex numero 10 della Roma rinuncia, per un fallo sul portiere, a un suo gol nella Madrid Cup Under 14(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 01:20:00 GMT)

Fair-play e inglese - Totti jr da applausi : Cristian Totti campione di Fair-play sul campo, ma soprattutto di lingua inglese. Il primogenito dell'ex capitano romanista ha partecipato con la squadra giallorossa Madrid Football cup, il torneo ...

Cristian Totti esempio di Fair play : portiere ko e lui non segna - pioggia di applausi! Guarda il VIDEO intervista : Ha rinunciato a un gol per accertarsi delle condizioni di un avversario e poi ha raccontato il fatto alle telecamere sfoggiando un inglese impeccabile. Cristian Totti ha partecipato con la maglia della Roma alla Madrid Football Cup, torneo riservato alle migliori squadre Under 14 d’Europa, e si è preso gli applausi a scena aperta della Spagna per un “doppio” merito.-- I fatti: durante una partita il figlio dell’ex numero 10 giallorosso ...