“Fai la santarellina ma…” Mara Venier parla | tutta la verità su Romina Power Ma quale

caffeinamagazine

: RT @MauryKostanzo: “Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali”. Mara ti amiamo. #domenicain - marcoassante199 : RT @MauryKostanzo: “Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali”. Mara ti amiamo. #domenicain - faustin73 : RT @MauryKostanzo: “Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali”. Mara ti amiamo. #domenicain - pbaro : Romina Power innamorata? La frecciata di Mara Venier: «?Tu fai la santarellina, ma...» -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Seconda settimana di “Domenica In” e ancora una voltaprotagonista nel salotto di. La zia d’Italia ha messo da parte le polemiche nate da un esposto presentato dal Partito Democratico per una frase ‘irriguardosa’ pronunciata in fascia protetta e si è dedicata, solo ed esclusivamente, ai suoi ospiti della domenica. E tra questi, appunto, l’ex signora Carrisi:. La cantante di origini americane è tornata are nel salotto di RaiUno. Da quando è tornata a esibirsi con il Leone di Cellino San Marco – ormai più di tre anni – i gossip impazzano e li vorrebbero uniti non solo professionalmente ma anche nella vita di tutti i giorni. La cosa certa è che dopo anni difficili tra i due è tornato il sereno anche per amore dei figli. Cristel, a Verissimo, qualche settimana fa ha dichiarato: “Finalmente ...