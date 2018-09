F1 - Stoffel Vandoorne | ' Sarò sempre grato alla McLaren per l' occasione che mi hanno dato'

F1 - Zak Brown ‘consiglia’ la Toro Rosso : “secondo me dovrebbero ingaggiare Stoffel Vandoorne” : Il CEO della McLaren ha lanciato segnali alla Toro Rosso, consigliando l’ingaggio di Stoffel Vandoorne La McLaren ha definito la line-up per la prossima stagione, ingaggiando Carlos Sainz Jr. e Lando Norris al posto di Alonso e Vandoorne. Photo4 / LaPresse Una bocciatura vera e propria per il pilota belga, a cui il CEO Brown ha intenzione di trovare una sistemazione. Una soluzione potrebbe essere la Toro Rosso, ancora alla ricerca di ...