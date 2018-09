F1 | Ericsson ‘sfrutta’ il passaggio di Leclerc in Ferrari | “la sua firma con il Cavallino

sportfair

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il pilota della Sauber ha commentato in maniera singolare ildiallaIldiallanon dimostra solo la volontà deldi puntare sui giovani, ma anche… le doti di Marcus. Photo4 / LaPresse E’ lo stesso pilota svedese ad ammetterlo, sottolineando come nelle ultime gare prima di Singapore abbia ottenuto più punti in classifica del compagno monegasco. “Non mi hanno detto nulla o dato una tempistica circa il rinnovo, ma so che dovrò fare il massimo e sento di essere migliorato nel corso degli ultimi cinque o sei fine settimana. Ho segnato più punti di Charles e lui hato un contratto pluriennale con la, perciò penso che questo sia un aspetto abbastanza significativo. Ora dipende da me continuare su questa strada e fare buona impressione. Se tutto ciò sarà sufficiente o no per meritarmi un ...