Eurostat | in Italia il 12 | 2% dei lavoratori vive sotto la soglia della povertà

Energia e rifiuti - Eurostat promuove l'Italia : La notizia è di quelle che fanno scalpore ed è in contrasto con la tendenza degli italiani di piangersi un po' troppo addosso rispetto all'Europa; in materia di ambiente il nostro Paese non va male, anzi va bene. Lo certifica Eurostat , nel suo consueto Rapporto annuale sulle performance ambientali dei Paesi dell'Unione Europea.I voti migliori di questa pagella continentale l'Italia li prende nelle materie Energia e rifiuti . La ...

I dipendenti pubblici in Italia sono pochi - lo dice Eurostat : Secondo Eurostat, in Italia la percentuale di dipendenti pubblici sul totale occupati era nel 2016 del 14%, contro la media Ue del 16%. Il dato Italiano, in forte diminuzione dal 2000, è fra i più bassi d'Europa. Nel 2014 il salario medio mensile lordo (escluse Sanità e Scuola) è stato di 2.612 euro, in linea con la media Ue.Continua a leggere