Emilio Fede ospite a Quelli Che Dopo il Tg Video | il no al botulino e la depressione

Emilio Fede : "Ho fatto iniezioni di acido ialuronico". E rivede Lele Mora : “Mai ricorso al botulino”. Lo ribadisce Emilio Fede, tornato in tv negli ultimi giorni all’interno della striscia quotidiana di Realiti Sciò, nuovo programma di Enrico Lucci.L’ex iena è tornata a far visita al giornalista, oggi 87enne e, tra un ricordo dei tempi che furono e il racconto della sua vita attuale, non è potuto mancare il riferimento alla metamorfosi del suo viso, già testimoniata lo scorso aprile in occasione della partecipazione ...