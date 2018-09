Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 2018

Grande Fratello Vip 3 - Elia Fongaro (foto e scheda) : Elia Fongaro è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, edizione 2018, in onda, dal 24 settembre, in prima serata, su Canale 5, con Ilary Blasi e Alfonso Signorini.prosegui la lettura Grande Fratello Vip 3, Elia Fongaro (foto e scheda) pubblicato su Gossipblog.it 24 settembre 2018 00:46.

Chi è Elia Fongaro? Tutto sull’ex Velino di Striscia la notizia : Elia Fongaro: età, altezza, lavoro e vita privata dell’ex Velino di Striscia la notizia Elia Fongaro, 27 anni, 75kg e alto 1.85cm circa, è nato in provincia di Vicenza e ad oggi vive a Milano. Nella vita fa il modello ed è noto al pubblico italiano per essere stato Velino del tg satirico di Canale […] L'articolo Chi è Elia Fongaro? Tutto sull’ex Velino di Striscia la notizia proviene da Gossip e Tv.

Chi è Elia Fongaro? Il Velino di Striscia la Notizia al Grande Fratello Vip : età - altezza e vita privata del gieffino [GALLERY] : Elia Fogaro è diventato popolare per aver rivestito i panni del Velino a ‘ Striscia La Notizia ’, dopo l’esperienza su Canale 5 il vicentino sarà un concorrente del Grande Fratello Vip Tra i personaggi meno famosi e riconoscibili del cast del Grande Fratello Vip 3 c’è anche Elia Fongaro. Il bel ragazzo, nuovo concorrente del reality di Canale 5, ha conosciuto la popolarità grazie ad un ruolo ambito in tv. Elia è ...

Elia Fongaro : età - altezza e peso. Tutto sull’ex velino : Elia Fongaro è diventato famoso per alcune campagne di moda e per aver fatto il ‘’velino’’ a ‘’Striscia la Notizia’’ nel 2013 insieme a Pierpaolo Pretelli. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria lascia la sua città e si trasferisce a Milano. Qui si iscrive alla facoltà di Scienze politiche e intanto inizia a lavorare come modello posando per diversi brand. Vorrebbe lavorare nel campo editoriale, magari come giornalista, ma ha ...