ELEZIONI EUROPEE 2019 E se il candidato del fronte dem fosse un italiano?

Lega - Roberto Maroni : 'Salvini potrebbe cambiare simbolo e nome in vista delle ELEZIONI europee' : L'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni , rivela al quotidiano La Stampa il timore che Matteo Salvini possa presentarsi alle elezioni europee di maggio con un partito unico ed egemone di ...

ELEZIONI americane ed europee. Facebook dichiara guerra alle fake news : Le Elezioni americane di metà mandato, a novembre rappresentano un appuntamento molto importante per gli USA. Altrettanto importanti le prossime

ELEZIONI EUROPEE - Martina : “Serve grande alleanza - da Tsipras a Macron - con il Pse. Orbán - Salvini e Le Pen preoccupano” : In vista delle Elezioni europee di maggio 2019 serve una grande alleanza della sinistra europeista: da Tsipras, passando per i Socialisti, fino ad arrivare ai liberali di Emmanuel Macron. È questa l’idea presentata dal segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, prima di partecipare al vertice dei leader del Partito Socialista Europeo (Pse) che precede il summit informale europeo di Salisburgo, in Austria. “Al ...

Luca Ricolfi - la profezia sulla Ue : 'Cosa succederà dopo le prossime ELEZIONI europee' : Il destino dell' Unione Europea è per tutti sempre più ignoto, la battaglia tra europeisti e sovranisti, infatti, sembra non avere ancora un vincitore indiscusso. Ma secondo il sociologo dell'...

ELEZIONI EUROPEE 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

ELEZIONI EUROPEE - Casini tifa per l'accozzaglia : "Tutti uniti contro i sovranisti" : Emma Bonino, Laura Boldrini, Beatrice Lorenzin e Carlo Calenda. Pier Ferdinando Casini guarda a loro e a loro chiede, in vista delle Elezioni europee di maggio 2019, di creare un fronte comune contro ...

ELEZIONI EUROPEE - il socialista Sefcovic si candida alla Commissione : “Liberiamo le nostre menti da recinzioni di filo spinato” : “Dobbiamo liberarci dalle recinzioni di filo spinato nelle nostre menti”. Con queste parole il vicepresidente della Commissione europea, lo slovacco Maroš Šefcovic, si è presentato come candidato di punta, o Spitzenkandidat, alla Commissione, in vista delle Elezioni europee di maggio 2019, nel Gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D). La sua è la seconda candidatura ufficiale per l’esecutivo Ue, dopo quella annunciata il 5 ...

Francia - sondaggi : Macron tallonato dalla Le Pen/ ELEZIONI EUROPEE - rivincita per la leader sovranista? : Francia, sondaggi: Macron tallonato dalla Le Pen. Ultime notizie Eliseo, Elezioni europee 2018: rivincita per la leader sovranista sul presidente di LaRem?(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:40:00 GMT)

Antipasto delle ELEZIONI europee : Viktor Orban, il più popolare tra i Popolari, la calamita di una nuova possibile alleanza di destra che va dall'ala più radical del Ppe alla Lega di Matteo Salvini e gli altri sovranisti in vista delle europee del 2019: su di lui a Strasburgo si consuma forse l'ultimo atto dell'Unione Europea come l'abbiamo conosciuta finora.Il Parlamento si riunisce in plenaria per discutere la messa in stato di accusa del governo Orban per ...

ELEZIONI EUROPEE - alleanza anti populisti : Verhofstad chiama Macron : ... attraverso la costituzione di un'alternativa pro-europa fatta assieme ad Emmanuel Macron , con il quale non condividiamo solamente la stessa analisi politica, ma anche grossomodo le stesse proposte. ...

Svezia - risultati ELEZIONI : estrema destra sfiora 20%/ Salvini : "Alle Europee completiamo l'opera" : elezioni Svezia 2018, risultati e ultime notizie: primi exit poll e dati reali. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la destra anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:19:00 GMT)

ELEZIONI EUROPEE - Weber si candida a Presidente della Commissione e guarda ai populisti. “Così spaccherà Popolari” : La candidatura del capogruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe), Manfred Weber, alla presidenza della Commissione europea spacca il gruppo dei Popolari a Strasburgo. A far storcere la bocca ai compagni di partito è stata l’apertura del membro dell’Unione Cristiano-Sociale (Csu), sorella bavarese dell’Unione Cristiano-Democratica di Angela Merkel, alla Lega di Matteo Salvini e ai gruppi di estrema destra europei, con la ...

ELEZIONI EUROPEE : Weber - il candidato della Merkel per arginare i populisti : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES - A otto mesi da cruciali Elezioni europee, il cristiano-sociale bavarese tedesco Manfred Weber si è candidato oggi alla carica di capolista per il Partito popolare ...

Di Maio nel gioco dei quattro cantoni : dal reddito di cittadinanza alle ELEZIONI europee : Forse, prima o poi, qualcuno spiegherà al nostro vice premier Luigi Di Maio, il sorridente giovanotto specializzato in proclami roboanti (stiamo facendo la storia… impeachment per Mattarella… e altre amenità) che quando inforca il suo cavallo di battaglia si ritrova a cavalcioni di tutt’altro animale. Fuori di metafora, il tanto strombazzato “reddito di cittadinanza”, su cui gioca gran parte delle carte residue per non soccombere alla superiore ...