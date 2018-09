Egizi Virtus Divino Amore | «L’amore per questa maglia dura da 26 anni»

romadailynews

: #PrimaCategoria Virtus divino amore calcio Alfredo Egizi - LazioINgol : #PrimaCategoria Virtus divino amore calcio Alfredo Egizi - oslaz : Virtus Divino Amore (calcio, I cat.), Egizi c’è: «L’amore per questa maglia dura da 26 anni» - oslaz : Virtus Divino Amore (calcio, I cat.), Egizi c’è: «L’amore per questa maglia dura da 26 anni» -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Roma – Non poteva mancare proprio quest’anno. Nella stagione in cui la, con grandi sacrifici e tra mille problematiche logistiche, iscrive la sola Prima categoria ai nastri di partenza della stagione 2018-19, Alfredodoveva per forza rispondere presente. «Un club speciale per me: ho giocato qui dai 6 ai 26, poi sono tornato qui seifa e proprio ora non potevo mancare – dice il portiere classe 1981 – Ho ricevuto diverse offerte, alcune anche da formazioni di categoria superiore. Sinceramente ho pensato anche di smettere, ma quando la società ci ha chiesto le nostre intenzioni, mi sono immediatamente trovato sulla stessa linea d’onda dei vari Matarazzo, Trevisani e Fazio: non potevamo lasciare morire 70di storia, dovevamo continuare a difendere questi colori. Un ringraziamento grande, comunque, va proprio alla società che ha fatto ...