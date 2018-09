Egitto | il controllo sulla stampa rende il Paese una prigione a cielo aperto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 settembre 2018) Secondo Amnesty International, la repressione della libertà d’espressione sotto la presidenza di Abdelfattah al-Sisi ha raggiunto picchi mai visti nella recente storia dell’e chiunque osi esprimere pacificamente le sue opinioni è trattato come un criminale, peggio che ai tempi di Mubarak. Dal dicembre 2017 sono almeno 111 le persone arrestate dai servizi di sicurezza solo per aver criticato il presidente al-Sisi e la situazione dei diritti umani nel: attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, esponenti dell’opposizione, artisti, tifosi di calcio e altri ancora. Di esse, almeno 35 sono state arrestate per le accuse di “manifestazione non autorizzata” e “adesione a un gruppo terroristico” solo per aver preso parte, nel marzo di quest’anno, a una piccola protesta pacifica contro l’aumento del prezzo del biglietto della metropolitana. L’inchiesta 27/2018 ...