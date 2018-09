Ecco la Luna del raccolto che rende le notti d’autunno ancora più luminose

Astronomia - il 25 settembre arriva la “Luna del Raccolto” : Ecco di cosa si tratta e tutte le info utili associate all’evento : Nell’emisfero settentrionale la luna piena più vicina all’equinozio d’autunno prende il nome di “Luna del Raccolto”. Quest’anno l’Equinozio d’Autunno cade il 23 settembre alle 03:54 ora italiana e la luna piena di settembre sorge nella notte del 25 settembre per gran parte del mondo. Quindi per il nostro emisfero, la prossima luna piena sarà la Luna del Raccolto, mentre nell’emisfero australe un “evento” simile avviene sempre nei mesi di marzo o ...

SpaceX - Ecco chi è il miliardario che ha comprato un biglietto per la Luna : ... che canzoni avrebbe scritto? Se fossero andati nello Spazio, come sarebbe stato oggi il mondo?'. Per questo il miliardario - che l'hanno scorso aveva acquistato un dipinto di Jean Michel Basquiat ...

Ecco il primo turista spaziale che viaggerà intorno alla Luna con SpaceX : (foto: SpaceX) Da giorni si attendeva l’annuncio e l’attesa ormai era palpabile. Stanotte l’eccentrico Elon Musk ha presentato al mondo il primo privato cittadino che nel 2023 solcherà lo Spazio a bordo della navetta di SpaceX Big Falcon Spaceship: è Yusaku Maezawa, il miliardario giapponese fondatore e Ceo del colosso asiatico dell’e-commerce Zozo. E la notizia ancora più eccitante è che Maezawa non viaggerà da solo, ma sarà accompagnato da una ...

Ecco chi sarà il primo turista spaziale : viaggerà intorno alla Luna : Il primo turista a viaggiare nel 2023 attorno alla Luna sarà giapponese: lo ha reso noto SpaceX, la società creata da Elon Musk. Il primo privato che viaggerà a bordo del Big Falcon Rocket (BFR) è il 42enne miliardario e collezionista d’arte Yusaku Maezawa, Ceo di Zozo, società di moda che vende i suoi prodotti online. Maezawa ha già annunciato che inviterà tra 6-8 artisti suoi amici: il viaggio, della durata tra i 4 e i 5 giorni, costerà ...

Spazio - individuato il primo turista che “visiterà” la luna : Ecco il piano di SpaceX : SpaceX ha dichiarato di aver sottoscritto un contratto con il primo passeggero che andrà da “privato” sulla luna, con qualche cambiamento rispetto al piano originale. Lunedì 17 settembre, dal quartier generale della compagnia a Hawthorne, in California, SpaceX rivelerà il nome del fortunato e quando avverrà il volo verso la luna. Non si tratta della stessa missione che il fondatore Elon Musk aveva delineato lo scorso anno. Il piano originale ...

Ancora sull'eclissi totale di Luna : Ecco finalmente l'ombra terrestre tutta intera : ... due meteoroidi in 24 ore Solitario e vagabondo: pianeta o stella? 2017: il blackout radio fu per colpa del Sole Tumori cerebrali-cellulari: Ancora nessun legame Home - SCIENZA - Spazio Ancora sull'...

Eclissi Lunare e Solare - Ecco le prossime date per l’Italia : altri due appuntamenti con la Luna nel 2019 - ma l’evento del millennio lo regalerà il sole nel 2027 : L’Eclissi Lunare di questa notte è uno dei fenomeni astronomici più affascinanti degli ultimi anni, sulle orme della “Great American Total Solar Eclipse” dell’Agosto 2017 o la grande Eclissi europea del 20 marzo 2015 nel giorno dell’Equinozio di Primavera. Adesso nei prossimi anni ci aspettano altri numerosi eventi Lunari e solari che potremo ammirare direttamente anche dall’Italia. Infatti le Eclissi che si ...

Eclissi lunare più lunga del secolo - è una notte magica con la Luna rossa : Ecco le FOTO mozzafiato dall’Italia e dal Mondo : 1/27 ...

Lo spettacolo dell’Eclissi della “Luna di Sangue” : Ecco la diretta streaming della NASA [VIDEO LIVE] : Stasera occhi puntati al cielo per l’appuntamento con l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo: il nostro satellite sarà alla massima distanza dalla Terra (apogeo) e raggiungerà il centro dell’ombra terrestre, dando vita un’eclissi con una fase totale di circa 103 minuti, la più lunga del XXI Secolo. 27 luglio 2018, è la notte dell’Eclissi della “Luna di Sangue”: ecco dove vederla, orario e dirette ...

27 luglio 2018 - è la notte dell’Eclissi della “Luna di Sangue” : Ecco dove vederla - orario e dirette streaming dall’Italia e dal mondo [VIDEO LIVE] : Nella notte del 27 luglio, meteo permettendo, dall’Italia e da gran parte del pianeta, si potrà osservare l’eclissi totale di Luna più lunga del XXI secolo. In 3 ore e 55 minuti, dall’entrata all’uscita della Luna dall’ombra della Terra, avrà luogo un fenomeno che si ripeterà tra 100 anni e che ci regalerà un cielo suggestivo. L’eclissi totale durerà 103 minuti e farà colorare di rosso il nostro satellite (ecco perché si parla, ...

Eclissi di Luna : Ecco dove osservarla domani 27 luglio da Palermo e provincia : domani si potrà assistere, meteo permettendo, anche dall’Italia, all’Eclissi di Luna più lunga del secolo: per 103 minuti il satellite della Terra si tingerà di rosso. A Palermo sono stati organizzati numerosi eventi che consentiranno di ammirare il fenomeno astronomico, tra questi: dalle 20:30 è in programma ai Giardini del Palazzo Reale (ingresso da Piazza Indipendenza) l’evento organizzato in collaborazione con ...

Domani l’Eclissi lunare totale : Ecco le credenze e le superstizioni di diverse culture legate alla “Luna di sangue” : La luna attraverserà l’ombra terrestre nella notte tra Domani, 27 luglio, e dopoDomani per dare origine all’eclissi lunare totale più lunga del secolo. Si tratta di un normale fenomeno astronomico, ma nonostante questo sono in molti a conferirle un significato mistico. Secondo una superstizione popolare sulla “Luna di sangue”, appellativo che il satellite si è guadagnato grazie al colore arancione-rossastro che assume durante l’evento, ...

Eclissi lunare del 27 luglio : Ecco come l’ombra della Terra cambia il colore della luna : La “luna di sangue” illuminerà il cielo nella notte tra domani, 27 luglio, e dopodomani. Durante l’Eclissi, la luna attraverserà il centro dell’ombra più interna della Terra e per breve tempo sparirà alla vista. Ma piuttosto che sparire per un periodo considerevole, la luna piena assumerà subito un colore rosso scuro o arancione. Lo spettacolo imperdibile sarà visibile in tutta la totalità dell’Eclissi, che durerà 1 ora e 43 minuti. ...

Eclissi lunare del 27 luglio : Ecco come vedere Marte senza telescopio mentre brillerà accanto alla Luna di sangue : Marte sarà visibile nel cielo durante questa settimana mentre si appresterà al suo passaggio più vicino alla Terra degli ultimi 15 anni. Il Pianeta rosso sarà a soli 57,6 milioni di km di distanza oggi, 26 luglio, e domani sarà in opposizione, il che significa che Marte e il sole saranno ai lati opposti della Terra.-- Domani, 27 luglio, è anche il giorno dell’attesissima Luna di sangue, l’Eclissi Lunare totale più lunga del secolo che farà ...