È uno dei chirurghi del primo trapianto di volto in Italia Ma è ancora precario

Atalanta - de Roon : 'Il Milan è una grande squadra. Higuain? uno dei più forti al mondo' : Hanno aggiunto Higuain che è uno degli attaccanti più forti del mondo, ma noi ci crediamo e siamo pronti. Abbiamo fiducia e dobbiamo far crescere la nostra qualità'.

Adroterapia oncologica - solo tre centri in tutt’Italia : “Un diritto dei pazienti - ma in Campania nessuno lo sa” : “A qualcuno fa comodo che non si sappia che l’Adroterapia oncologica è un diritto dei pazienti ed è entrata a far parte dei Lea“: la denuncia arriva da Sergio Canzanella, direttore dell’Osservatorio regionale cure palliative e medicina del dolore in Campania. Canzanella sottolinea che “da oltre un anno questo trattamento è inserito nei Livelli essenziali di assistenza ma in Campania solo in pochi lo sanno“. “Questa ...

Passo dei Mandrioli : franano ancora detriti sull'asfalto. Lettig : 'Dobbiamo aspettare che si faccia male qualcuno?' : Un'altra frana sul selciato del Passo dei Mandrioli. E' quanto immortalato e reso pubblico da alcuni utenti dell'arteria montana che collega Romagna e Toscana. Nei mesi passati, a più riprese, non ...

Aggressione al corteo antirazzista a Bari - uno dei feriti : "Camminavo per strada e mi hanno picchiato" : Aggressione squadrista ieri sera a Bari dopo una manifestazione anti Salvini avvenuta nel quartiere Libertà. Due i feriti colpiti con cinghie e tirapugni in acciaio: sono Antonio Perillo, assistente ...

Il Presidente della Repubblica Mattarella visita il Centro ENEA Casaccia - uno dei principali campus di ricerca in Europa : “Il nostro paese è una delle principali economie manifatturiere ed ha un bisogno costante di innovazione che solo voi ricercatori potete garantire. Com’è noto, siamo una nazione con una forte tradizione scientifica basata su una vasta rete di centri di ricerca, di cui l’ENEA è un punto fondamentale. Oggi sono qui a nome del Paese tutto per ringraziarvi del lavoro che svolgete quotidianamente per mantenere l’Italia protagonista a livello ...

L'emozionante post della moglie del chitarrista dei Negramaro. "Lele è il mio tutto. Conoscendolo - vi abbraccerebbe uno a uno" : "Già due volte, per esperienze personali, la natura, il corso degli eventi mi hanno messa davanti all'ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Adesso è diverso perché lo Stop/Pause è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro, al mio tutto. All'amore in persona". Clio Evans, la moglie di Emanuele Spedicato chitarrista ...

Cavezzo - colpito da West Nile uno dei portavoce del comitato Sisma.12 : Cavezzo. Sandro Romagnoli ha contratto il virus nei giorni scorsi 'Fondamentale informare i cittadini con chiarezza'

Torre Annunziata - Maxi blitz dei carabinieri - smantellata piazza di spaccio alla 'Provolera'. Ventuno indagati : Maxi blitz notturno dei carabinieri a Torre Annunziata . Eseguite Ventuno ordinanze di misura cautelare per detenzione e spaccio di cocaina, crack e marijuana e per detenzione illegale di armi. Tra ...

San Matteo - onomastico/ Santo del giorno - il 21 settembre si celebra uno dei dodici apostoli : Il 21 settembre si celebra San Matteo, Santo del giorno: uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo è stato sicuramente una figura importante anche per la scrittura di uno dei Vangeli.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 05:35:00 GMT)

Maria Pia legata e uccisa - arrestato uno dei killer : inchiodato dal Dna : MONTEGIORGIO - arrestato uno dei killer di Maria Pia Biancucci, la 79enne di Atleta di Montegiorgio legata e uccisa in casa per una rapina lo scorso 11 marzo . A incastrare l'uomo, un 38enne di Porto ...

F. Bruno Kessler * ' la NOTTE DEI RICERCATORI 2018 : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza - appuntamento il 28 settembre al Muse - : Tra le varie iniziative: "Stands demo" , dalle 17.30 all'interno del Muse, , decine di postazioni dove sperimentare e capire la scienza attraverso piccole dimostrazioni; "Caccia alla scienza" per ...

La Cathay Pacific sbaglia a scrivere il suo nome su uno dei suoi aerei : Cathay Pacific è una compagnia aerea con base ad Hong Kong, balzata agli "onori" del web non per la precisione del servizio ma per un errore di trascrizione del proprio nome sul lato di uno dei suoi velivoli. La scritta sul lato degli aerei della compagnia è il nome del brand. Ma un attento osservatore ha notato che all'aeroporto di Hong Kong ne era parcheggiato uno con una "F" mancante.Da "Cathay Pacific" a "Cathay Paciic": ...

Montegiorgio - Maria Pia legata e uccisa : arrestato uno dei killer - inchiodato dal Dna : Montegiorgio - arrestato uno dei killer di Maria Pia Biancucci, la 79enne di Atleta di Montegiorgio legata e uccisa in casa per una rapina lo scorso 11 marzo . A incastrare l'uomo, un 38enne di Porto ...