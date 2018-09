E' nato un nuovo Comitato | ' Manteniamo il tram a Messina'

DI FRANCESCO ESONERATO : I POSSIBILI SOSTITUTI/ Ultime notizie Roma - nuovo allenatore : Ranieri sta con 'Di Fra' : Di FRANCESCO ESONERATO, POSSIBILI SOSTITUTI. Ultime notizie Roma, tecnico a rischio dopo il ko di Bologna: chi sarà il nuovo allenatore? Ipotesi Conte e Paulo Sousa(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:51:00 GMT)

Complicazioni dopo il primo trapianto di faccia. Alla paziente potrebbe servire nuovo donatore : Tecnicamente, l'intervento è riuscito. 'Le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita'. Ma per definire positivo l'esito del primo trapianto di faccia ...

Complicazioni dopo il primo trapianto di faccia. Alla donna potrebbe servire un nuovo donatore : C’è un «sospetto rigetto» nell’operazione di trapianto della faccia, la prima realizzata in Italia, all’ospedale Sant’Andrea di Roma. È quanto rende noto un bollettino dell’ospedale, che sottolinea come «le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito» m...

Nominato il nuovo Presidente del Comitato Presepe Vivente : ... Contributo fitto casa anno 2016 Nuove nomine nelle parrocchie e incarichi diocesani Al Castello Svevo di Bari si inaugura il 13 giugno… Pasquale Di Fazio sulla crisi politica che… ...

Decreto Genova impantanato nei ministeri. E sul nuovo ponte il governo sfida l'Europa : Niente bandi pubblici: rischio di una procedura d'infrazione. Fraccaro: Autostrade non ricostruirà. Salvini più cauto: deciderà il commissario, tre giorni in non sono un problema

Decreto Genova impantanato nei ministeri. E sul nuovo ponte il governo sfida l’Europa : Il governo è pronto a sfidare l’Europa e ad andare incontro a una procedura di infrazione, pur di affrettare i tempi della ricostruzione del ponte di Genova. «Non si può perdere altro tempo dietro al Decreto emergenze», è il pungolo che Giancarlo Giorgetti, l’anima leghista di Palazzo Chigi, agita contro i partner del Movimento 5 stelle, «dobbiamo ...

Un appuntamento al buio per Meredith in Grey’s Anatomy 15 - ma il nuovo amore sarà il dottor Link? : Nel quarto episodio arriverà il primo appuntamento romantico per Meredith in Grey's Anatomy 15. E sarà un appuntamento al buio. A rivelarlo è la sinossi dell'episodio 15x04, che anticipa un primo tentativo della Grey di conoscere qualcuno nella speranza di innamorarsi di nuovo. L'episodio la vedrà incontrare un personaggio misterioso, che però quasi certamente non sarà destinato a restarle accanto in futuro, visto che la ricerca dell'amore ...

Bake Off Italia 2018/ Diretta terza puntata - promo : tanti pasticci in cucina - chi sarà il nuovo eliminato? : Bake Off Italia 2018: chi sarà eliminato nella terza puntata e chi vincerà il grembiule blu? Concorrenti e prove. I giudici: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Liverpool - nuovo look per Firmino. E Klopp scherza : 'Davids è tornato!' : L'esultanza di Roberto Firmino è stata senza dubbio la più chiacchierata della prima giornata della fase a gironi di Champions. Gol decisivo al PSG e mano sull'occhio a mo' di pirata, visto che ...