E' Luka Modric il Fifa best player 2018

Calcio - FIFA Football Awards 2018 : vince il croato Luka Modric! Didier Deschamps è il miglior allenatore : La Royal Festival Hall di Londra ha ospitato questa sera la cerimonia di premiazione dei FIFA Football Awards 2018: il premio per il miglior calciatore è andato, secondo le previsioni della vigilia, al croato Luka Modric, che ha battuto il lusitano Cristiano Ronaldo e l’egiziano Mohamed Salah. A premiarlo il numero uno del Calcio mondiale, Gianni Infantino. L’ANSA ha riportato le parole del vincitore: “E’ un grande onore ...

Luka Modric è il Fifa best player 2018 : Il centrocampista della Croazia e del Real Madrid Luka Modric è il Fifa best player 2018. A premiarlo, durante la cerimonia di gala svoltasi alla Royal Festival Hall di Londra, è stato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Modric è stato preferito dai votanti agli altri due candidati al premio, Cristiano Ronaldo e Salah. “E’ un grande onore e una meravigliosa sensazione trovarmi qui con questo trofeo tra le mani – ...

Luka Modric e le fatiche del Mondiale : “mi ha provocato un esaurimento fisico e mentale” : Luka Modric sta pian piano ritrovando la condizione ottimale dopo un Mondiale in Russia giocato ad altissimi livelli Il croato Luka Modric, ha giocato un Mondiale da antologia in Russia. Il calciatore del Real Madrid è tornato però un po’ provato dalle fatiche con la sua Nazionale, come ha rivelato anche ai microfoni dei cronisti dopo la vittoria contro la Roma: “Il Mondiale mi ha provocato un esaurimento a livello fisico e ...

La FIFA non ha riscontrato illeciti da parte dell’Inter nel tentativo di acquisto di Luka Modric : La FIFA — l’organo che governa il calcio professionistico internazionale — non avvierà indagini nei confronti dell’Inter dopo la denuncia ricevuta dal Real Madrid nell’ambito del caso Luka Modric. Ad agosto il club spagnolo aveva infatti segnalato alla FIFA una The post La FIFA non ha riscontrato illeciti da parte dell’Inter nel tentativo di acquisto di Luka Modric appeared first on Il Post.

Il Real Madrid ha segnalato alla FIFA la condotta tenuta dall’Inter nel tentativo di acquistare Luka Modric : Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano inglese Guardian, la dirigenza del Real Madrid ha segnalato alla FIFA la condotta tenuta dall’Inter nel tentativo di acquistare il centrocampista croato Luka Modric. Il Guardian scrive che la segnalazione è stata confermata in via The post Il Real Madrid ha segnalato alla FIFA la condotta tenuta dall’Inter nel tentativo di acquistare Luka Modric appeared first on Il Post.

Luka Modric - il croato si gioca l'ultima possibilità di andare all'Inter : faccia a faccia con Perez : Il mercato dell'Inter in teoria sarebbe chiuso, ma nel caso in cui Luka Modric si dovesse liberare dalle grinfie del Real Madrid, ci sarebbero tutti gli estremi per poterlo accogliere a braccia aperte ...

Calciomercato Inter - Butragueño cancella il sogno Modric : “Luka è lieto di continuare a giocare con il Real” : Il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid ha parlato della situazione Modric in occasione della finale di Supercoppa Europea persa contro l’Atletico Il futuro di Luka Modric sarà al Real Madrid, ne è certo Emilio Butragueño che si è soffermato sulla questione relativa al croato in occasione della finale di Supercoppa Europea, persa dai blancos al cospetto dell’Atletico. Il direttore delle relazioni ...

Luka Modric rimane a Madrid - sfuma il trasferimento all’Inter : Luka Modric è insieme ai compagni del Real Madrid per la Supercoppa Europea di Ferragosto a Tallinn contro l’Atletico. Il

Luka Modric - il Real Madrid lo trattiene : l'Inter spera fino a lunedì : 'Non mi liberano'. Queste sarebbero essere le parole di Luka Modric dette agli amici più stretti. L'accordo tra Inter e Real Madrid per la cessione del giocatore croato è al momento sfumato. La ...

Luka Modric all'Inter - Perisic fa sognare i tifosi : 'Chi manca ora?'. E il croato... : Mentre a Madrid si gioca la partita decisiva per il futuro di Luka Modri , a Milano c'è qualcuno che alimenta le speranze dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic ha postato su Instagram la foto del ...

Modric-Inter - vertice con Perez. "AS" sicuro : "Luka resta". "Marca" : "Rinnova" : Altra giornata di attesa, altra giornata di "tensione " per i tifosi di Inter e Real Madrid. Il caso Modric continua a tenere banco, a Milano come a Madrid. Sarebbe in corso il vertice fra Florentino, ...

Modric-Inter - ore decisive. Vertice in corso con Perez. "AS" sicuro : "Luka resta" : Altra giornata di attesa, altra giornata di "tensione " per i tifosi di Inter e Real Madrid. Il caso Modric continua a tenere banco, a Milano come a Madrid. Sarebbe in corso il Vertice fra Florentino, ...

Luka Modric - l'ultimo tentativo disperato del Real : cosa si inventa Perez per non darlo all'Inter : Domani è il grande giorno: nelle prossime ore si deciderà il destino di Luka Modric, 32 anni, e l' Inter saprà se quello considerato un sogno fino a qualche ora fa può invece diventare Realtà. Il ...

Modric all'Inter/ Ultime notizie : Luka vuole i nerazzurri - braccio di ferro con Perez? : Modric all'Inter, Ultime notizie: Luka vuole i nerazzurri, braccio di ferro con Perez? Slitta a domani l'incontro con il presidente del Real Madrid...(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:50:00 GMT)