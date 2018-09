DS 7 Crossback - 300 CV per l' ibrida E-Tense 4x4

quattroruote

(Di lunedì 24 settembre 2018) A poche ore dall'annuncio delle nuove versioni plug-in delle Peugeot 3008 e 508 anche un altro marchio del gruppo PSA ha svelato la sua primadi nuova generazione. Si tratta della DS che, con la 7E-4x4, porterà al debutto un powertrain elettrificato con trazione integrale gestita da due motori elettrici, uno per ogni asse della vettura. Alte prestazioni, bassi consumi. Come per la cugina 3008 GT Hybrid4, anche sulla DS 7verrà impiegato un 1.6 turbo da 200CV abbinato a due propulsori elettrici, ognuno dei quali sarà in grado di erogare 110 CV: l'anteriore, integrato nel cambio automatico a otto rapporti, arriva a sviluppare 337 Nm, mentre il posteriore si ferma a 166. Alla trasmissione sono state apportate svariate modifiche per migliorare l'efficienza per la nuova applicazione elettrificata: il convertitore di coppia, per esempio, ha lasciato spazio a una ...