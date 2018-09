Draghi | Parole del governo italiano hanno creato danni a imprese e famiglie

Forex - sterlina in recupero su speranze Brexit. Corre l'euro dopo parole Draghi : l'euro si muove in rialzo nei confronti del biglietto verde dopo che il Presidente della BCE, Mario Draghi ha riferito che allo stato attuale è possibile che, nell'estate del 2019, si vengano a creare ...

Le parole di Draghi e Moscovici e l'arte della proroga (anche per Genova). Di cosa parlare stasera a cena : Lo diciamo noi (che non votammo 5 stelle neppure per vedere com'era) che non si deve parlare a vanvera, neppure dal fronte leghista, di conti pubblici, manovre, persecuzione delle imprese, nazionalizzazioni punitive, ed è un conto. Lo dice Mario Draghi ed è un altro. Lo diciamo noi che con il bilanc