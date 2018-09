Draghi : ' In Italia le parole hanno fatto danni - famiglie e imprese pagano di più' : "Le nostre misure di politica monetaria hanno dato un contribuito molto sostanziale agli sviluppi economici positivi nell'eurozona", perché considerando "tutte le misure prese da metà 2014", le stime ...

Draghi : "Da aprile solo in Italia le imprese e le famiglie pagano di più a banche" : Da aprile scorso imprese e famiglie Italiane pagano tassi più alti alle banche: una crescita dei costi che si è registrata solo in Italia, mentre negli altri paesi è rimasta uguale e in alcuni casi è ...

Assalto tedesco all'Italia durante l'audizione di Draghi al Parlamento Europeo : "Non è vero che abbiamo privilegiato Roma" : La tanto celebrata solidarietà che pare regoli i rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea assume ogni giorno declinazioni nuove ed originali. Alla sua ennesima dimostrazione ha assistito il Governatore della Banca Centrale Mario Draghi, audito al Parlamento Europeo, precisamente dai deputati della Commissione per i problemi economici e monetari, dove è andato in scena un "classico" della dialettica bruxellese: una ...

Draghi : parole hanno fatto danni su costi prestiti in Italia : Roma, 24 set., askanews, - Il presidente della Bce Mario Draghi ha ribadito e precisato il richiamo lanciato alla politica nella conferenza stampa lo scorso 13 settembre, quando disse che 'le parole' ...

Draghi : "Parole del governo italiano hanno creato danni a imprese e famiglie" : Le parole pronunciate quest'estate da alcuni esponenti del governo italiano sulla politica di bilancio hanno fatto danni a famiglie e imprese che oggi pagano alle banche tassi più alti di prima. Non le manda a dire Mario Draghi in riferimento al nostro paese, rispondendo a margine ...

Draghi : mai nessun privilegio concesso a Italia : Il presidente della Bce, Mario Draghi, smentisce seccamente che la Banca centrale europea abbia aiutato l'Italia. 'Non è assolutamente vero che la Bce ha offerto all'Italia dei prestiti, la Bce ha ...

LIVE Italia-Slovenia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurri a caccia della quinta vittoria - battaglia totale coi Draghi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale è già certa del primo posto nel girone ma va a caccia di una vittoria fondamentale per il prosieguo della nostra avventura: un successo contro i balcanici ci permetterebbe di raggiungere la seconda fase con un bel bottino di punti, ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - le chiavi tattiche della partita. Come si sconfiggono i Draghi balcanici? : L’Italia è pronta per scendere in campo al Mandela Forum di Firenze dove questa sera (ore 21.15) affronterà la Slovenia nell’ultima partita della prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri sono attesi da un incontro fondamentale per il prosieguo dell’intera rassegna iridata visto che tutti i risultati ottenuti nel capoluogo toscano verranno portati alla seconda fase: bisogna assolutamente vincere per ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - i Draghi ai raggi X. L’attacco fa paura - uomini da SuperLega : E ora l’ultimo ostacolo della prima fase, quello da battere a tutti i costi per aumentare le possibilità di accedere alla Final Six di Torino. L’Italia conosce l’importanza della sfida alla Slovenia, domani sera (ore 21.15) i 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze dovranno trascinare gli azzurri in una partita che si preannuncia decisamente complicata contro un’avversaria ostica e sulla carta in grado di crearci dei ...

Draghi attacca Lega-M5s “parole Governo? Danno agli italiani”/ Avviso a Di Maio-Salvini “rispettate le regole” : Mario Draghi attacca Lega-M5s: "parole del Governo fanno danni agli italiani". Avviso Bce a Salvini e Di Maio, "rispettate le regole"; ai mercati, "ascoltate Tria e Conte"(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:13:00 GMT)

Tajani : "L'economia italiana salva grazie a Mario Draghi" : ... "Lo considero uno dei migliori cittadini italiani che il nostro Paese ha offerto alle istituzioni europee e internazionali e l'economia italiana ha resistito grazie alle sue azioni alla guida della ...

Per Draghi le dichiarazioni populiste hanno già fatto danni all'Italia : Il presidente dell Bce, Mario Draghi interviene sull'Italia avvertendo che dopo i "danni" causati da alcune dichiarazioni politiche, poi modificate a più riprese ora conteranno "i fatti" rappresentanti dai contenuti nella legge di Bilancio. Dalla Penisola "le parole nell'ultimo mese sono cambiate sp

Scontro Europa-Italia - Draghi : 'Le parole hanno fatto danni'. Moscovicì : 'Vedo dei piccoli Mussolini : Dura la reazione dei due vicepremie. 'Moscovicì si sciacqui la bocca prima di parlare dell'Italia' dice Salvini mentre Di Maio parla di un atteggiamento, da parte di alcuni commissari, inaccettabile e ...

SCENARIO/ Nè Draghi - né l'Ue : l'Italia è già condannata all'austerity : Tante parole contro il Governo italiano sono arrivate nella giornata di ieri. Ma non saranno queste a condannare il nostro Paese all'austerity, dice SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:04:00 GMT)IPHONE XS E XR/ I nuovi modelli svelano le "magagne" dell'Apple pensiero, di S. LucianoFINANZA E POLITICA/ Il nuovo pericolo per l'Italia che il Governo non vede, di C. Pelanda