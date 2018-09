Download Office 2019 Per Windows e Mac

Tutta la suite Office supera i 500 milioni di Download su Android : Nonostante la suite Office sviluppata per i dispositivi con a bordo Android sia stata pubblicata soltanto nel 2015 (rappresentando l’interruzione dell’esclusività di Windows Phone) e soprattutto si trovi in un sistema operativo “concorrente”, i successi e le soddisfazioni non mancano per nulla. E’ di poche ore, infatti, la notizia riguardante il superamento da parte di Tutta la suite Office del traguardo relativo ai ...

WPS Office disponibile al Download sul Microsoft Store : A poche ore dalla versione .exe di WinZip ecco che anche WPS Office, la nota suite di programmi gratuita paragonabile ai Word, PowerPoint ed Excel di casa Redmond, è approdato sul Microsoft Store mediante il tool Desktop Bridge. Descrizione THE PERFECT FREE Office SOFTWARE Your dream solution for a low-budget, non-commitment, highly compatible and efficient Office suite. The smallest size Office suite contains Writer, Presentation, Spreadsheets, ...