' Douglas Costa è già un rimpianto Trappole e lusinghe con il Frosinone'

Juventus - Douglas Costa triplo ko : distorsione alla caviglia e distrazione muscolare. Fuori anche dal Brasile! : Douglas Costa- Non c’è pace per Douglas Costa. L’attaccante brasiliano, durante il match di mercoledì sera ha riportato un doppio infortunio: distorsione alla caviglia e distrazione agli adduttori. Un doppio infortunio che va ad unirsi alla squalifica di 4 giornate in campionato e addirittura all’esclusione dalla Nazionale brasiliana. Tite esclude l’attaccante dal Brasile Non solo […] L'articolo Juventus, Douglas ...

Brasile - Tite bacchetta Douglas Costa : “non convocato a prescindere dall’infortunio” : Douglas Costa non è stato convocato da Tite per le prossime gare del Brasile, non solo a causa dell’infortunio occorsogli Douglas Costa punito dalla Nazionale brasiliana. La Juventus ha deciso di chiudere un occhio in merito al ben noto sputo del calciatore a Di Francesco, facendo giocare Douglas Costa immediatamente dopo l’accaduto in quel di Valencia. Il Brasile però sembra usare un metro più duro. “Douglas Costa ...

Serie A - Di Francesco su Douglas Costa : 'Morissi se gli ho detto frasi razziste' : Proprio dello sputo del brasiliano e delle presute frasi razziste che lui gli avrebbe rivolto, ha parlato l'ex Bologna a Sky Sport: Mi ero ripromesso di non parlarne più. Mi ha fatto male quello che ...

Caso Douglas Costa - Di Francesco si difende : “niente razzismo - dovessi morire adesso” : Caso Douglas Costa, Federico Di Francesco è tornato sull’argomento difendendosi dalle accuse di razzismo nei confronti del brasiliano Federico Di Francesco ha segnato ieri una rete importante per il suo Sassuolo. Nel post gara però, è tornato a parlare del Caso Douglas Costa, difendendosi dalle accuse di razzismo nei confronti del calciatore della Juventus: “Mi ero ripromesso di non parlare più di quell’episodio – ...

Sassuolo-Empoli - Di Francesco stoppa le polemiche sul caso Douglas Costa : “Devo morire oggi se ho detto una frase razzista” : Intervistato nel post partita di Sassuolo-Empoli, Federico Di Francesco è stato costretto a tornare sull’episodio di domenica scorsa che l’ha visto coinvolto allo “Juventus Stadium”: “Mi ero ripromesso di non parlare più di quell’episodio. Mi è spiaciuto molto il fatto che sui social sono girate delle frasi false. Mi è spiaciuto perché attaccavano la mia persona, sono frasi che sono state lontane dai ...

Brasile - che botta del ct Tite a Douglas Costa : “non l’ho convocato per due motivi - ecco quali sono” : Il commissario tecnico non ha convocato Douglas Costa per le due amichevoli che il Brasile giocherà contro Argentina e Arabia “Douglas Costa non è stato convocato per due motivi: il primo è perché è infortunato e poi per quell’atto indisciplinato“. Il ct del Brasile, Tite, spiega i motivi dell’esclusione dell’attaccante della Juventus Douglas Costa dalla lista dei convocati per le amichevoli con Argentina e ...

Juventus - gli aggiornamenti sulle condizioni di Douglas Costa e Khedira : I due sono usciti malconci dalla sfida contro il Valencia. Intanto Alex Sandro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ronaldo? L'ho visto motivato. Sa che quanto accaduto è il passato"

Brasile - Tite punisce Douglas Costa : "Quello che ha fatto in campionato ha mostrato poca disciplina" : Diramate le convocazioni del ct per le amichevoli con Arabia Saudita e Argentina: Alex Sandro e Miranda gli unici "italiani"

Doppio infortunio per Douglas Costa : Doppio infortunio per Douglas Costa nell'esordio in Champions contro il Valencia. Sottoposto oggi a esami strumentali, il brasiliano ha riportato 'un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia ...

Douglas Costa ko : trauma alla caviglia e distrazione agli adduttori : ROMA - È Costata cara alla Juventus la trasferta di mercoledì sera a Valencia valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League . Oltre all'espulsione rimediata da Cristiano Ronaldo ...