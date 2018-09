Domenica Live Cristian Imparato mai fatti ritocchini

Domenica In batte Domenica Live - ma la D'Urso non ci sta : «Ecco la verità» : Barbara D'Urso incassa un altro colpo da Mara Venier nella sfida auditel , ma non sembra accettare la sconfitta. Le due nemiche-amiche della Domenica si sono sfidate con la seconda puntata dei loro ...

Sfide auditel - Domenica In batte (ancora) Domenica Live. Fazio in media con la scorsa stagione - Giletti molto bene con la “carta Bennet” : Una Domenica di Sfide e debutti con l’auditel che alle dieci in punto ha fornito le proprie sentenze. Mara Venier si aggiudica la seconda sfida nel pomeriggio festivo ottenendo circa due milioni di telespettatori con il 15,8% di share, con un calo fisiologico di quasi un punto rispetto al debutto. Schierando ancora una volta Romina Power e affidandosi a Ferilli, Castellitto, Lopez, Solenghi, Magalli e non solo. A Domenica Live con una ...

Meghan Markle - la sorella Samantha intervistata a Domenica Live : iniziata a gonfie vele la stagione dei programmi pomeridiani di Mediaset. Durante la puntata di ieri, Domenica 23 settembre, in quel di Domenica Live, Barbara D'Urso ha ospitato nel suo salotto ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e la clamorosa sorpresa di Lamberto Sposini : il blitz dietro le quinte : Da Lamberto Sposini la più emozionante delle sorprese per Barbara D'Urso a Domenica Live . La conduttrice ha confessato di aver ricevuto nei camerini la visita dell'amico, colpito da ictus nel 2012 e ...

Samantha Markle a Domenica Live : l’appello a Meghan e Harry (VIDEO) : Come annunciato già da qualche giorno a Domenica Live, oggi, 23 settembre 2018, Barbara d’Urso ha intervistato, in esclusiva internazionale, Samantha Markle. La sorella della neo moglie del Principe Harry ha lanciato un appello alla coppia reale, smentito i tabloid inglesi e raccontato la sua verità. Ecco le sue parole. Samantha Markle a Domenica Live: le bugie dei media Giunta finalmente in studio verso il tardo pomeriggio, dopo essere ...

Domenica Live - scontro tra Ken - ecco chi è il vero Ken Mauricio Galdi : scontro tra Ken a Domenica Live, Mauricio Galdi: «Quello vero sono io» E’ sfida in tv tra i fidanzati di Barbie. A Domenica Live Barbara D’Urso ha posto a confronto i tre Ken. Uno è il brasiliano Mauricio Galdi, 27enne brasiliano ma d’origine italiana (i suoi genitori sono nati a Reggio Calabria). Gli altri sono Rodrigo Alvez (non nuovo al salotto di Canale 5), 35enne brasiliano con padre inglese e l’ex Gf 15 di Civitavecchia, Angelo Sanzio. A ...

Fabrizia De Andrè "Mio padre Cristiano mi ha detto di abortire"/ Choc a Domenica Live : "È sparito" : Fabrizia De Andrè, oggi ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live: la sua verità sul rapporto con il padre Cristiano. Solo un anno fa diceva di non voler andare in tv.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:40:00 GMT)

