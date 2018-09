Dl sicurezza | Conte | ' Tutti i diritti fondamentali sono garantiti'

Conte : decreto unico - accorpati decreti immigrazione-sicurezza : Roma, askanews, - "Abbiamo alla fine, rispetto alla formulazione originaria, unificato in un unico decreto i due decreti immigrazione e sicurezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Decreto sicurezza - Salvini : “Stop asilo ai condannati in primo grado”. Conte : “Tutelati tutti i diritti” : Dopo l'approvazione del Decreto sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiega che si potrà sospendere la domanda d'asilo per i migranti condannati in primo grado o in caso di pericolosità sociale. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura: "Rimangono le tutele dei diritti fondamentali, non cacciamo dall'oggi al domani nessuno dall'Italia".Continua a leggere

Dl sicurezza - Conte : non cacciamo tutti e non riduciamo garanzie : Roma, 24 set., askanews, - "Questo principio vale per tutta la politica sull'immigrazione anche nel quadro normativo che adesso sottoponiamo al Parlamento: è un sistema che non scardina affatto il quadro degli impegni internazionali e delle tutele dei diritti ...

Conte : con Quirinale interlocuzione continua sul dl sicurezza : Roma, 24 set., askanews, - Con il 'Quirinale c'è stata una interlocuzione dati i rapporti di galateo istituzionale. L'interlocuzione c'è stata a livello dei massimi esponenti e delle strutture ...

Dl sicurezza - Conte : interlocuzione Colle : 13.35 "L'obiettivo è operare una riorganizzazione razionale dell'intero sistema di protezione internazionale per adeguarci agli standard europei". Così il premier Conte al termine del CdM che ha approvato il decreto sicurezza che è stato accorpato con il decreto migranti. Conte ha precisato che la revisione avviene in"un quadro di assoluta garanzia dei diritti delle persone e dei trattati". Il premier ha aggiunto che sul decreto "c'è stata ...

Decreto migranti e sicurezza - è tensione M5S-Lega. Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Salvini : dl sicurezza-migranti in cdm lunedì - con Conte e Di Maio : Roma, 20 set., askanews, - 'Penso alla manovra e ai Dl sicurezza e immigrazione, che vanno in cdm lunedi. Fare il consiglio dei ministri senza premier e vicepremier sembrava che me li votassi da solo'.

Il monconte est del ponte Morandi deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto : Il moncone est di ponte Morandi è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Lo rende noto la struttura commissariale per l'emergenza che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza.La struttura commissariale ha scritto al ministero e concessionaria per avviare gli interventi necessari.VIDEO - Il momento del crollo del ponte Morandi

Ponte crollato : contestato anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Ma potrebbero aggiungersene altri : A testimoniare che sarà un'inchiesta lunga e difficile intervengono le ipotesi di reato che il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, insieme ai sostituti Walter Cotugno e Massimo Terrile, sta ...

Strage di Genova - Procura pronta a contestare l’attentato alla sicurezza dei trasporti : La scelta del Procuratore capo Francesco Cozzi s’incanala in maniera piuttosto netta. «Oltre all’omicidio colposo plurimo e al disastro colposo, siamo pronti a contestare anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti». Cozzi lo dice dopo un lungo summit con i pm Walter Cotugno e Massimno Terrile, due dei magistrati più esperti della Proc...

Strage di Genova - Procura pronta a contestare l'attentato alla sicurezza dei trasporti : Inoltre le strutture tecniche preposte si sono avvalse, per valutare lo stato di manutenzione del viadotto e l'efficacia dei sistemi di controllo adottati, di società e istituti leader al mondo in ...