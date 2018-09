Dl Salvini | spunta norma per certificare bilanci A e B

Di Maio : “Reddito di cittadinanza solo agli italiani”. Ok di Salvini. Ma spuntano dubbi sulla legittimità : «Abbiamo corretto la proposta di legge» iniziale sul reddito di cittadinanza. Parliamo di «una proposta di legge che non prevedeva ancora la platea» per l’assegnazione del reddito «ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani». Lo dice il ...

Spunta un nuovo caso-Diciotti : Salvini rischia un'altra indagine : Anche la procura di Roma potrebbe aprire un fascicolo contro Matteo Salvini . E al centro ci sarebbe sempre la nave Diciotti, ma non per lo sbarco dei 177 migranti di agosto. Bensì una situazione '...

La Lega teme "accerchiamento" dei pm su Salvini. Spuntano altre accuse : "Si voterà nel 2019" : A preoccupare le fila della Lega non c"è solo la sentenza del tribunale del Riesame di mercoledì, quando i giudici genovesi dovranno decidere se confermare quanto deciso sul sequestro dei fondi e dunque "decretare" de facto la chiusura del partito (Giorgetti dixit).Secondo quanto scrive La Stampa in un retroscena, infatti, l"affaire fondi e l"indagine della procura di Agrigento per il caso Diciotti non sono gli unici due procedimenti che ...

Diciotti - spuntano nuove accuse contro Salvini : Ogni giorno ne spunta una nuova. Parliamo delle accuse nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito al caso della nave Diciotti. Al momento il leghista è accusato di sequestro di ...

"Mozione di sfiducia a Salvini" - rispunta petizione : Presentare e votare una mozione di sfiducia per il ministro dell'Interno Matteo Salvini . E' quanto viene chiesto "ai deputati e ai senatori della Repubblica" in una petizione pubblicata lo scorso ...

Nave Diciotti - nuova manifestazione al porto di Catania : tensione con la polizia. E spuntano anche i pescatori pro Salvini : Continua la protesta del presidio in favore dello sbarco dei circa 150 migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera. Nel pomeriggio di ieri si sono verificati anche momenti di tensione all’ingresso del molo di Levante quando alcuni manifestanti, appartenenti a diverse aree della sinistra catanese, hanno provato a raggiungere un corteo di militanti di Forza nuova, svolto all’interno dello scalo etneo. Dopo un ...

Salvini a figlia che spunta in diretta Fb - papà sta lavorando : Intermezzo familiare imprevisto per Matteo Salvini nella diretta Facebook incendiaria sui migranti. All'improvviso arriva la figlia accanto a lui e il ministro inquadra parzialmente la bambina con lo ...

Adesso spunta il rap "contro" Salvini : "Italia racist - gente racist" : Non sembrerebbe un tono troppo conciliante quello utilizzato dal giovane che, durante una delle giornate in cui si è svolto il Festival del Folklore, storica manifestazione tenutasi questa settimana ad Alatri, in provincia di Frosinone, ha deciso di dedicare un "rap" al ministro dell'Interno Matteo Salvini. E non solo a lui. La kermesse ciclopica non ha giocato alcun ruolo nella rappresentazione musicale messa in atto dall'autore del testo. ...

Roma - spunta murale di Salvini con tonaca e crocifisso in mano : Una lunga stagione di murales , a Roma , che hanno coinvolto diverse personalità, dalla sindaca Raggi a papa Bergoglio, a marzo scorso ne apparsero due: uno raffigurava Giorgia Meloni con un bimbo di ...

Tonaca e crocifisso : a Roma spunta un altro murales su Salvini : Dopo la copertina di Famiglia Cristiana con il discusso 'Vade retro Salvini', ecco il ministro dell'Interno che vestito da prete brandisce un crocifisso. È il soggetto di un un murales spuntato in un ...

A Roma spunta murales Salvini in tonaca : ANSA, - Roma, 28 LUG - Un murales che ritrae il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in tonaca da prete, crocifisso brandito in una mano, libretto nell'altra, è apparso oggi a Roma in un ...

Roma - spunta murale di Salvini con tonaca e crocifisso in mano. Sul bordo dell opera la scritta 'Vattene - Satana' : Matteo Salvini in abito talare, con un crocifisso brandito quasi come un'arma in una mano e un libro nell'altra. È il murale apparso oggi a Roma in un sottopasso nel quartiere Ostiense. L'opera ...

A Roma spunta murale con Salvini in tonaca e crocifisso in mano : Un murale che ritrae il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in tonaca da prete, crocifisso brandito in una mano e libretto nell'altra, è apparso a Roma in un sottopasso nel quartiere ...

'Salvini e la Meloni lo sanno' - soffiata atomica : Cav e olgettine - perché proprio ora spunta il video : Il nuovo assedio mediatico-giudiziario a Silvio Berlusconi , tra mafia e nuovo video con le olgettine , oltre che l'amaro retrogusto di giustizia a orologeria, porterà due conseguenze: convincerà il ...