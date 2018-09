Dl Salvini | bocciato dai gestori Sprar Proteste dell’Anci | “Il governo passa

Dl dignità - Rotta (Pd) attacca su caso Foa : “Figlio assunto per la propaganda di Salvini - il padre bocciato da vigilanza Rai” : Scontro in Aula, durante l’esame del decreto dignità, tra la maggioranza M5s-Lega e il Pd, con il caso Rai e le polemiche su Foa sullo sfondo. “Ma quale dignità e giustizia sociale? Qui parliamo di gioco d’azzardo e gioco del lotto: e allora viene da chiedersi quale terno al lotto abbia preso la famiglia Foa, con il figlio assunto per la propaganda per Salvini e il padre bocciato come presidente dalla vigilanza ...

Rai - voto in Vigilanza : Marcello Foa bocciato<br>Ma Salvini insiste : "Forza Italia lo sostenga" : 15.10 - "Correttamente Foa ha detto che si rimette al suo azionista: è stato indicato dal ministero dell'Economia. Il parere che darò sarà di riconfermarlo, per poi offrire un'informazione a tutti e per tutti" spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini che precisa di riconfermare la sua fiducia in Marcello Foa. Salvini spera che "trattandosi di una persona libera, abbia il sostegno di tutto il centrodestra" cioè anche di Forza Italia ...

