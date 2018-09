Dl migranti e sicurezza | ok dal Cdm - Salvini | ' Stop domanda asilo se richiedenti

Decreto sicurezza - ok del Consiglio dei ministri : stretta su migranti e case occupate. Salvini : via tutti i campi rom : Ok del Consiglio dei ministri al dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del Viminale. Il testo...

Dl migranti e sicurezza - ok unanime dal CdmNo asilo a richiedenti pericolosi o condannati : Conte e Salvini hanno illustrato i cardini del provvedimento appena varato. Il leghista: "Entro fine legislatura via tutti i campi rom". Il premier: "Con il "Quirinale c'è stata una interlocuzione dati i rapporti di galateo istituzionale".

Il Cdm approva all'unanimità il decreto Salvini su sicurezza e migranti : Roma, 24 set., askanews, - 'Il Consiglio dei Ministri approva all'unanimità' il decreto sicurezza e immigrazione. A renderlo noto è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. 'Sono felice - afferma su ...

Oggi il dl sicurezza e migranti in Cdm : La novità più importante riguarda la possibile abrogazione del permesso di sOggiorno per motivi umanitari. Al suo posto dovrebbe comparire il permesso per meriti civili, per cure mediche o nel caso in ...

Il maxidecreto sicurezza capitalizza mesi di avvelenamento sui migranti : (foto: Carlos Gil/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Le parole più chiare le ha dette un vescovo, Nunzio Galantino segretario della Cei, che ha spiegato come gli sembri strano “che si parli di immigrati all’interno del decreto sicurezza”. Questo perché, a suo avviso, inserire il tema “lì dentro significa giudicare già l’immigrato per una sua condizione” e considerarlo “già un pericolo pubblico per il suo essere immigrato e non per i ...