fanpage

: Dl Immigrazione, Fico: 'Sicurezza si costruisce con i diritti, non solo con il bastone' - fanpage : Dl Immigrazione, Fico: 'Sicurezza si costruisce con i diritti, non solo con il bastone' - alessandrograpp : @viola122 @marise325 La Boldrini che non conta un cazzo, istigatrice all'immigrazione incontrollata, amica di Fico,… - zhoser71 : È passato il decreto Salvini sull'immigrazione Ma per qualcuno è un Fico secco???? -

(Di lunedì 24 settembre 2018) L'affondo disul decreto Sicurezza e: "La sicurezza sitramite la costruzione di altri, come quello all'istruzione, all'acqua pubblica, a vivere in una citta' sana. Prendere il temadalla parte del bastone significa fare una politica securitaria e non di sicurezza".