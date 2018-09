Divieto di dimora per PittellaRegione Basilicata in ostaggio

Basilicata - Marcello Pittella libero dopo la chiusura indagini : gip dispone il Divieto di dimora a Potenza : A due mesi dagli arresti domiciliari (6 luglio) il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd) che non si è mai dimesso ma è stato sospeso per gli effetti della legge Severino, è tornato libero. Il gip di Matera, Angela Rosa Nettis, ha disposto il divieto di dimora a Potenza. Una decisione che arriva a quattro giorni dalla conclusione delle indagini sugli ipotizzati concorsi truccati e nomine pilotate nella sanità lucana. ...

Napoli - Alvino minacciato in diretta : c'è il Divieto di dimora per tre tifosi : Violenza privata nei confronti del giornalista Carlo Alvino. Con questa motivazione, il Gip Enrico Campoli ha disposto tre divieti di dimora a Fuorigrotta per tre sedicenti ultrà del Napoli. ...

Residenze finte per la cittadinanza - 22 indagati 10 ordinanze Divieto dimora : Teramo - Dieci ordinanze cautelari di divieto di dimora in provincia di Teramo sono state eseguite dalla Squadra Mobile nei confronti dei titolari di agenzie di intermediazione e 12 richieste di misure interdittive per vigili e ufficiali di stato civile, sulle quali adesso dovrà esprimersi il gip dopo l'interrogatorio: è il bilancio dell'operazione "Cidadania" (in portoghese cittadinanza) relativa ad un giro di ...

Appalti sui rifiuti : disposto il Divieto di dimora per un sindaco in Calabria : Articolo aggiornato alle ore 12,00 del 17 luglio 2018. È stata disposta la misura del divieto di dimora nel territorio del Comune amministrato e di quello di Corigliano-Rossano per il sindaco di ...

Scelta ditta - Divieto dimora per sindaco : I finanzieri della Compagnia di Rossano hanno eseguito una misura di divieto di dimora nei confronti del sindaco di Cariati Filomena Greco. Il provvedimento é stato emesso dal gip di Castrovillari su ...