Disperso nei boschi e ritrovato dopo ore | paura per un 80enne

Trovato senza vita Fernando Benedetti - il cacciatore Disperso nei boschi di Segonzano : Segonzano . E' Fernando Benedetti , 70 anni, muratore in pensione di Madrano , foto da Tgr Rai, il cacciatore Trovato senza vita ieri sera nei boschi sopra Segonzano . Il rinvenimento in località Cadinel,...

Sono in corso da ieri a Campo Ligure, nell'entroterra di Genova, le ricerche di un uomo che non è rientrato a casa dopo essere uscito per fare una passeggiata nei boschi della zona. A dare l'allarme sono stati i familiari dell'82enne. Nelle ricerche sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco.