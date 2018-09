Diretta Serie A del turno infrasettimanale su Dazn e Sky | si gioca il 25-26-27 settembre

Blastingnews

: Su @NetflixIT è ora disponibile #Maniac l'affascinante serie diretta da Cary Fukunaga (True Detective) con… - Screenweek : Su @NetflixIT è ora disponibile #Maniac l'affascinante serie diretta da Cary Fukunaga (True Detective) con… - CalcioNews24 : Dove vedere Inter-Fiorentina in streaming ed in diretta tv - BEFeDMoncalieri : ????????????????????????????????? -------------------------------------------------------- Lega Serie A Turno infrasettimanale… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Questa settimana è in programma il primodellaA con le sfide valide per la sesta giornata VIDEO. Si giochera' il 25-26-27e il match-clou è Inter-Fiorentina.è stato un mese decisamente impegnativo per itori dei numerosi club italiani che, tra gli impegni in nazionale e le coppe europee, hanno avuto poco tempo per rifiatare. È dunque probabile che in questa giornata si effettui del turn-over in vista del prossimo appuntamento di campionato che si presenta più tosto. Tale giornata potra' essere guardata intv su Sky oppure in streaming su. Quest'ultima ha ottenuto i diritti delle partite di Milan, Juventus e Napoli di questo specifico. Tutte le altre saranno visibili sulla Pay-Tv di Murdoch.A, ladella sesta giornata sue Sky A partire da quest'anno la Sky trasmettera' solamente ...