Didier Deschamps vince il Fifa The Best Award per la categoria allenatori

calcioweb.eu

: Congratulazioni a Didier #Deschamps, allenatore dell'anno ?? ???? Il tecnico della Francia campione del mondo si è ag… - UEFAcom_it : Congratulazioni a Didier #Deschamps, allenatore dell'anno ?? ???? Il tecnico della Francia campione del mondo si è ag… - RobertaFazio7 : RT @UEFAcom_it: Congratulazioni a Didier #Deschamps, allenatore dell'anno ?? ???? Il tecnico della Francia campione del mondo si è aggiudicat… - davideinno85 : RT @UEFAcom_it: Congratulazioni a Didier #Deschamps, allenatore dell'anno ?? ???? Il tecnico della Francia campione del mondo si è aggiudicat… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) E’ il commissario tecnico della Francia campione del mondo,, are ilTheper la. Il tecnico francese è stato premiato alla Royal Festival Hall di Londra, dove è in corso la cerimonia. Il primo a ricevere un riconoscimento nella serata londinese è stato l’attaccante egiziano del Liverpool Mohamed Salah, considerato l’autore del più bel gol della stagione, la rate segnata con la maglia del Reds contro l’Everton il 10 dicembre scorso. A lui è andato il Premio Puskas, intitolato all’indimenticato attaccante dell’Ungheria, dell’Honved e del Real Madrid. Come miglior portieredella stagione è stato scelto il n.1 del Belgio, Thibaut Courtois, da poco passato al Real Madrid dopo quattro stagioni al Chelsea. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...