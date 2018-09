Di Primio | il 4 ottobre ritirerò dimissioni Fino a quel giorno mi riservo di fare anche

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 24 settembre 2018) Chieti - "Ritirerò leda sindaco di Chieti il 4mattina perchémidialtre scelte". Lo ha detto Umberto Di, sindaco dimissionario di Chieti, sulla sua candidatura per le regionali, e dopo un incontro avuto a Roma con i vertici di Forza Italia, a margine di una conferenza sul Teatro Marrucino. Di, che si era dimesso nei giorni scorsi non ha nascosto il suo rammarico: "Dagli incontri che ho avuto, a Roma il tavolo ha scelto: FdI esprimerà il candidato presidente, e noi ovviamente, io per primo lavoreremo ad una candidatura condivisa evincente, facendo buone liste e un buon programma, per far si che il centrodestra torni a governare l'Abruzzo. Non posso nascondere il mio rammarico perché ritengo che se qualcuno avesse fatto qualcosa in più forse oggi avremmo potuto noi ...