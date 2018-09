: PRIMA PAGINA Di Maio al Fatto: 'Reddito in deficit, pace fiscale minima e manette agli evasori' [Continua su… - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Di Maio al Fatto: 'Reddito in deficit, pace fiscale minima e manette agli evasori' [Continua su… - C_Barraud : ???? #Italy May Fund Citizen Income W/ More Deficit: Di Maio to Il Fatto Quotidiano - Adnkronos : Di Maio: 'Reddito cittadinanza solo a italiani' -

"Facciamoin", dice il vicepremier Di, "per finanziare la sua manovra economica farà undel 2,8%.Siamo un Paese sovrano esattamenteloro". "Nessun taglio ai servizi sanitari. La salute è la cosa più importante.Dobbiamo allontanare i dirigenti politicizzati,eliminare gli sprechi",spiega.A fine settembre ci sarà il decreto fiscale: "previsto il carcere per gli evasori". Reddito di cittadinanza per i giovani e tutti quelli sotto la soglia di povertà e pensioni di cittadinanza a 780 euro.(Di lunedì 24 settembre 2018)