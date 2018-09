Di Maio | Salvini e il gioco delle tre carte sul reddito di cittadinanza

Decreto immigrazione approvato<br>Di Maio a Salvini : "alcuni punti sono fuori dal contratto" : Il Decreto immigrazione è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri di oggi 24 settembre 2018. In realtà il ribattezzato Decreto Salvini accorpa due materie, immigrazione e sicurezza. Il capo del Viminale al termine del CdM ha detto che il Decreto è un provvedimento "che porta più sicurezza nelle case degli italiani, nelle strade e che fa spendere meno per un'immigrazione per cui abbiamo già pagato".Secondo Matteo Salvini il ...

Renzi attacca Conte - Di Maio e Salvini : 'La fede non si strumentalizza' : Matteo Renzi non ama il governo Conte: non potrebbe essere altrimenti, considerato che seppur al timone c'è un docente universitario "di garanzia", a muovere le fila per realizzare il programma condiviso da Lega e Movimento Cinque Stelle, due avversari politici di un Pd che arranca, pare che ci siano i leader dei due partiti. L'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd nelle ultime ore ha sferrato un attacco piuttosto deciso nei ...

Vertice sulla manovra tra Conte - Di Maio - Salvini - Tria : In corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri ...

Manovra : Vertice a Palazzo Chigi tra Conte - di Maio - Salvini - Tria : La resa dei conti è vicina. E’ in corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla Manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria, Paolo Savona e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Entro questa settimana il governo dovrà varare la nota di aggiornamento al Def che prelude alla legge di bilancio. Consulta lo speciale Legge di ...

Salvini e Di Maio - i tronisti del populismo : “Sono un sequestratore, sono un truffatore, sono un fascista”, dice Matteo Salvini ospite da Barbara D’Urso, subito sommerso da risate e applausi. Ricomincia la stagione televisiva, ripartono i talk, si srotolano i tappeti rossi per i fustigatori delle élite sopraggiunti nel frattempo al governo, ma

Immigrazione - il decreto in Cdm. Salvini : “No problemi con il Colle”. Di Maio : “In Aula discussione punti fuori da contratto” : Approda in Consiglio dei ministri, dopo un primo rinvio, il decreto su sicurezza e Immigrazione voluto da Matteo Salvini. Sul contenuto del testo (e sulla scelta di agire per decreto) non mancano i dubbi di costituzionalità espressi dal Colle, anche se il ministro dell’Interno, ancora domenica sera a La7, ha ribadito che “non c’è nessun problema, se c’è una critica positiva io cambio, aggiungo, arricchisco”. E anche ...

Di Maio contro Salvini : “carcere per chi evade” : Torna il movimento giustizialista e sinistroide. Luigi Di Maio pretende pensioni e reddito di cittadinanza, “esclusi gli stranieri, facendo deficit”.

Luigi Di Maio - perché il grillino si sente spacciato : 'Credo che Tria e Salvini...' : In casa M5s ci sono guai ben più gravi del comunque gravissimo caso di Rocco Casalino e delle sue minacce intercettate contro il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i suoi tecnici. La preoccupazione di Luigi Di Maio ora è tenere unito il gruppo, perché in questa fase delicata ogni spiraglio tra i grillini rischia di prestare il fianco ai ...

Salvini : 'Di Maio persona onesta e di parola" - ma non è tenero con il M5S : Matteo Savlini e Luigi Di Maio: la strana coppia di vicepremier. Fino a qualche mese fa nessuno avrebbe pensato a un governo con entrambi vicepremier. Il contratto, Giuseppe Conte e una serie di punti concordati sul mandato potrebbero non essere gli unici punti in comune tra i due che mai sembrava potessero viaggiare in una stessa direzione: il leader della Lega, in occasione di recenti dichiarazioni, ha avuto parole di apprezzamento nei ...

Rocco Casalino ha annunciato vendetta contro i tecnici di Tria. Cosa dicono Conte - Salvini e Di Maio : È un audio di pochi minuti, ma destinato a creare tanti problemi e tensioni al governo alle prese in questi giorni col varo della legge di bilancio. Si sente la voce di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e uomo forte della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che minaccia il personale del ministero dell’Economia che secondo lui sta boicottando di fatto la ricerca di risorse per sostenere, nella Manovra ...

FINANZA/ La regola dei mercati per fare affari nonostante Di Maio - Salvini e Trump : I mercati non sembrano spaventarsi di fronte a nulla, nemmeno davanti alle dichiarazioni dei politici italiani in vista della Legge di bilancio.

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso (2) : (AdnKronos) – “Qualcuno in queste ore sta facendo la morale a Rocco Casalino -scrive Di Maio ai parlamentari M5S- perché in un audio via whatsapp ha detto a due giornalisti quello che avevamo già detto pubblicamente in questi giorni e cioè che il sistema dei mandarini di stato ci rema contro”. “Molti giornalisti si stanno scandalizzando per il fatto che Rocco lo abbia detto in un audio privato a due giornalisti ...