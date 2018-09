Di Maio rilancia | deficit 2 | 8% | ' Facciamo come Macron'

Manovra - cade il tabù dell'1 - 6%. Di Maio fa sponda con il superdeficit di Macron e rilancia contro Tria. Possibile compromesso all'1 - 8-1 - 9 : Se diventerà il numero della tregua, capace quantomeno di smussare l'assalto dei 5 Stelle - rilancia to per tutta la giornata da Luigi Di Maio dopo la scelta della Francia di portare il deficit al 2,8% - lo si capirà alla fine della trattativa. A giovedì, termine ultimo entro il quale il governo dovrà indicare dove si fermerà l'asticella del deficit nella Nota di aggiornamento al Def, mancano ancora tre giorni. ...

Pensioni e reddito di cittadinanza - Di Maio rassicura e la Lega rilancia quota 100 : Nulla può fermare il Governo giallo-verde: non è un titolo di un film, ma l’atteggiamento che gli onorevoli Di Maio e Salvini stanno assumendo sempre con più frequenza nei confronti dei quelli che definiscono ‘i burocrati’. Questa volta a prendere la parola in modo deciso contro l'ultimo rapporto dell'Ocse e le parole di Laurence Boone è il vicepremier nonché ministro del lavoro Luigi Di Maio che assicura: I burocrati se ne facciano una ragione, ...

Conte : 'Reddito di cittadinanza in bilancio'E Di Maio rilancia : 'Sì a un po' di deficit' : E, allo stesso tempo, prova a stemperare la tensione con il ministro dell'Economia: 'Un governo serio, che ha fatto delle promesse i fondi li trova e non è un attacco al ministro dell'economia. ...

Manovra - Di Maio rilancia le priorità : flat tax - reddito cittadinanza - pensioni : Così il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti durante la missione in Cina coglie anche l'occasione per ribadire ancora una volta la piena fiducia nel ministro dell'Economia, Giovanni, ...

Luigi Di Maio ci mette la faccia : pronti a rompere il tabù del 3%. Dopo la Lega anche i 5 Stelle rilanciano la sfida a Bruxelles : Il tetto del 3%, caro a Bruxelles , sempre più nel mirino del governo gialloverde. Dopo la possibilità di uno sforamento, avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega , Giancarlo Giorgetti, e le critiche nette dell'economista e senatore Alberto Bagnai, anche Luigi Di Maio ci mette la faccia e rompe il tabù. Il vicepremier lo dice chiaramente in un'intervista al Fatto quotidiano:"Non lo escludo, ...

Pace fiscale - obiettivo 3 - 5 miliardi/ Governo - scatta nel gennaio 2019 : Di Maio rilancia : Pace fiscale , obiettivo 3,5 miliardi di euro. Ultime notizie Governo , scatterà nel gennaio 2019 per non sovrapporsi a rottamazione, Luigi Di Maio rilancia (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:11:00 GMT)

Pensioni : per Salvini e Di Maio la riforma si farà - Armiliato rilancia sul lavoro di cura : 2 Di Maio e Salvini attraverso le loro dichiarazioni continuano a rassi cura re i propri elettori sul fatto che la riforma delle Pensioni [VIDEO] si fara' e che il mese decisivo, ha ribadito a Catania il ministro del lavoro , sara' agosto. Tutto in preparazione della legge di bilancio 2019 in cui si decidera' quali provvedimenti, in base alle risorse disponibili, saranno effettivamente attuabili. Orietta Armiliato , fondatrice del ...

Ilva - ArcelorMittal non convince Di Maio. Il ministro tiene in piedi il doppio binario e rilancia la procedura sulla regolarità della gara : Insoddisfacente. Dopo un'ora e mezza di faccia a faccia con i vertici di ArcelorMittal, Luigi Di Maio si presenta nella sala stampa del ministero del Lavoro e manifesta tutto il suo scetticismo sul nuovo piano messo a punto dal gruppo indiano-olandese per entrare all'Ilva di Taranto. La brevissima dichiarazione affidata ai giornalisti è puntellata da espressioni che rendono chiaro come al ministro non bastino i nuovi impegni. Ecco ...