Di Maio | reddito di cittadinanza con deficit e pace fiscale minima

MANOVRA : QUOTA 100 - REDDITO CITTADINANZA E TAGLIO IRES/ Ultime notizie - Tria cede : Salvini e Di Maio ottimisti : MANOVRA “QUOTA 100 e TAGLIO IRES da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:19:00 GMT)

Perché Salvini e Di Maio non possono dare il reddito di cittadinanza solo agli italiani : Le parole pronunciate dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sul reddito di cittadinanza agli stranieri durante un question time al Senato hanno creato malumori nel governo gialloverde. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo il vertice con gli altri partiti di centrodestra a palazzo Graziol

Reddito di cittadinanza solo agli italiani - perché Di Maio non può farlo : Luigi Di Maio e il governo vogliono introdurre il Reddito di cittadinanza, ma riservandolo solo ai cittadini italiani. La proposta dell'esecutivo, in realtà, non si può applicare: la giurisprudenza, le leggi italiane ed europee e molte sentenze passate dimostrano che i cittadini stranieri non possono essere esclusi dall'erogazione delle prestazioni sociali.Continua a leggere

