Di Maio parole di fuoco contro Renzi | “Assassino politico | altro che statista”

Di Maio : 'Facciamo come la Francia - manovra da 2 - 8%'. Draghi ripete : parole fanno danno : Lo ha deciso il governo francese, con l'obbiettivo di dare impulso all'economia e creare più posti di lavoro. Si tratta in tutto di 24,8 miliardi di euro. Nel dettaglio, le tasse sulle famiglie ...

Giordano Riello : "Imprenditori-prenditori? Parole di Di Maio mi ricordano il brigatismo" : La politica non può pensare a provvedimenti che riguardano direttamente il futuro delle imprese senza coinvolgere chi le ha create o chi le gestisce. Ne è convinto Giordano Riello, imprenditore ed ex vicepresidente di Confindustria Giovani. Le Parole di Di Maio sugli imprenditori-prenditori non gli sono piaciute e, per sottolinearlo, ha usato termini altrettanto forti: ha paragonato la frase del vicepremier ai proclami delle ...

Rendimenti e spread dei BTP in rialzo su parole Di Maio : A far scattare le vendite sui titoli di stato sono state le dichiarazioni del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi di Maio: nessuno scontro con il ministro dell'Economia Giovanni ...

Bagnai : Parole Di Maio sacrosante - da Rei soldi per reddito cittadinanza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : M5s non voterà condono/ Le parole di Roventini sulla pace fiscale : Di Maio: M5s non voterà condono. La Manovra non sarà una passeggiata. Per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Draghi attacca Lega-M5s “parole Governo? Danno agli italiani”/ Avviso a Di Maio-Salvini “rispettate le regole” : Mario Draghi attacca Lega-M5s: "parole del Governo fanno danni agli italiani". Avviso Bce a Salvini e Di Maio, "rispettate le regole"; ai mercati, "ascoltate Tria e Conte"(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:13:00 GMT)

Ue - Moscovici : “In Europa ci sono dei piccoli Mussolini”. Di Maio : “Non si permetta - parole commissario inaccettabili” : Oggi “c’è un clima che assomiglia molto agli anni Trenta. Certo, non dobbiamo esagerare, chiaramente non c’è Hitler, forse dei piccoli Mussolini…”: lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, tornando a dirsi preoccupato per la progressione dei populisti in Europa a meno di un anno dalle elezioni europee del 2019. “La storia, come diceva Raymond Aron, è tragica, bisogna evitare ...

Riforma copyright - Di Maio : 'Una vergogna'. Tajani : 'Parole infamanti' - : Botta e risposta tra il vicepremier e il presidente del Parlamento europeo dopo l'approvazione della nuova normativa sul diritto d'autore : "Introdotta la censura dei contenuti degli utenti su ...

MotoGp – Warm up di Misano allarmante per la Yamaha : le parole deluse di Maio Meregalli : Maio Meregalli commenta il deludente Warm up dei piloti Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: le parole del team director della squadra di Iwata Warm up deludente ed allarmante in casa Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno chiuso rispettivamente in settima e undicesima posizione, non rispettando le aspettative del team dopo le positive qualifiche di ieri del Gp di San Marino e della ...

Manovra : Juncker 'rassicurato' da parole di Salvini e Di Maio : La Commissione Europea è 'rassicurata' dalle ultime dichiarazioni dei vicepremier Salvini e Di Maio in materia di conti pubblici, più concilianti nei confronti di Bruxelles, anche se rispettare il ...

Di Maio : parole Autostrade vergognose - pensano solo ai profitti : Genova,, askanews, - "Mentre stiamo cercando ancora di accertare il numero delle vittime, lo stato di salute dei feriti, lo stato delle aziende, del viadotto ancora in piedi, Autostrade ci dice che ...

Marcinelle - Di Maio : "Non bisogna emigrare"/ Governo - ira Lega per parole Moavero : "anche noi migranti" : Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Spread sulle montagne russe tra le parole di Tria e Di Maio : Giornata difficile, ieri, per il mercato del debito pubblico italiano: lo Spread tra BTp e Bund era sceso in mattinata a 243 punti toccati alle 8,34 grazie alle dichiarazioni rassicuranti (dal punto di vista dei mercati) rilasciate dal ministro Giovanni Tria al Sole 24 Ore. Poi, quando alle 11 è iniziata la conferenza stampa del Premier Conte, lo Spread è sceso ulteriormente, arrivando a un minimo di 141. Poi nel pomeriggio la ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Le parole di Tria e Di Maio sulla Legge di bilancio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 9 agosto. Le parole di Tria e Di Maio sulla Legge di bilancio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 05:58:00 GMT)