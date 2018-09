Di Maio | ' Niente tagli alla sanità | via i dirigenti politicizzati'

FICO VS DI Maio/ Vicepremier attacca sui migranti : "Bene niente più ONG". Il presidente della Camera risponde : FICO vs Di MAIO: Vicepremier attacca sui migranti: "Bene niente più ONG". Il presidente della Camera risponde: "Italia salvi vite in mare con l'aiuto di tutti"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 23:50:00 GMT)

Manovra - Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo agli italiani». E Salvini : «Iva? Niente aumenti» : Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra. Il capo M5S dalla Cina: «Con la Lega andremo divisi alle prossime amministrative e alle regionali. Berlusconi che torna da Salvini? È come una moglie tradita».

Alitalia : "Niente prima fila - c'è disabile" : trova la Boldrini/ Ultime notizie - fake news? Il caso Di Maio : Alitalia: "Il suo posto va a un disabile", ci trova Laura Boldrini e il suo staff. Ultime notizie, l'ex presidente della Camera risponde: "fake news".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:12:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Di Maio a Radio24 : "Dal governo niente soldi" : La maggioranza si divide sulle Olimpiadi del 2026: ieri Matteo Salvini aveva invitato l'esecutivo a investire nei Giochi, mentre oggi Luigi Di Maio ha chiuso a questa ipotesi: "Il Coni doveva decidere ...

Ddl anticorruzione - Di Maio : “Norme sulla trasparenza si applicano sia a partiti sia a donazioni. Niente più privacy” : “Il tema è molto semplice: le norme che riguardano la trasparenza si applicano sia ai partiti sia alle fondazioni. Se tu fai una donazione a una forza politica non puoi più avvalerti della privacy: questo principio ci consentirà finalmente di capire come mai negli anni abbiamo visto dei comportamenti anti-cittadino. Molto spesso i cittadini si sono chiesti come mai si trovassero milioni di euro per i grandi poteri e non per i diritti ...

Ilva - i sindacati al tavolo con Di Maio : “Se vuole chiudere accordo - niente esuberi. Abbiamo perso quattro mesi” : “Siamo fermi ancora a un ‘non accordo’. Se il ministro Di Maio vuole chiudere entro oggi, come dice, ci aspettiamo che ci sia tutto sulla piena occupazione, sui diritti, oltre che sulla questione ambientale”. Così la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, entrando al Mise per l’incontro tra sindacati, governo, rappresentanti dell’azienda ArcelorMittal e commissari straordinari. ...

Diciotti - Di Maio : “Salvini indagato? Non ha violato nostro codice etico. Ma niente attacchi alla magistratura” : “Il ministro Salvini è indagato e io credo che sia un atto dovuto in quanto ministro dell’Interno e quindi titolare delle decisioni su quelle materie”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, commentando la notizia dell’inchiesta della procura di Agrigento, che vede indagato per abuso d’ufficio e sequestro di persona il titolare del Viminale. “Allora, come ci si comporta in ...

DICIOTTI - NIENTE ACCORDO UE : CONTE CON SALVINI E DI Maio/ Ultime notizie migranti - Renzi : "Fateli scendere" : DICIOTTI, NIENTE ACCORDO in Europa: CONTE, "ipocrisia Ue". Di MAIO dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:22:00 GMT)

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE - DI Maio : "NIENTE ELEMOSINE"/ Video - Salvini : "Castellucci? Minimo sindacale" : Crollo ponte Morandi a Genova, Conte avvia iter per la REVOCA delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia: ultime notizie, scontro Governo-Benetton. “Dovevano saper prevenire"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Di Maio contro Autostrade : 'Niente elemosina' : Quindici giorni. Questo è il tempo che il governo ha concesso ad Autostrade per l'Italia per 'una dettagliata relazione nella quale sia fornita chiara evidenza di tutti gli adempimenti posti in essere ...

Autostrade : «Mezzo miliardo per l’emergenza» - Il video Di Maio : niente elemosina : L’ad della società, Castellucci: «Da lunedì pronto mezzo miliardo per l’emergenza, non parliamo del governo». Di Maio: «Le scuse non servono, avanti con la revoca»